Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан с его усталостью от напряженной работы в тяжелых условиях, заявил «МК» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Об отставке чиновника стало известно в среду. Врио главы региона стал Александр Шуваев, ранее работавший замгубернатора Иркутской области. Также на другую работу перейдет Александр Богомаз, возглавлявший Брянскую область.

Продолжение после рекламы

Собеседник издания отметил, что они хорошо справлялись с обязанностями, к ним нет претензий.

«Жуткое нервное напряжение у людей, жуткий график. И да, я думаю, что в целом главы регионов, которые ушли в отставку, не сильно расстроены этим фактом. То есть, конечно, расстроены где-то, да, но не сильно, потому что будет возможность хоть немножко отдохнуть», — пояснил Данилин.

Материал по теме: Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Политолог считает, что новая должность Гладкова будет публичной. Он хорошо показал себя в сложный период времени и завоевал расположение белгородцев.

Данилин добавил, что его отставка вряд ли связана с заявлениями о замедлении Telegram. Чиновник в феврале отмечал, что ситуация может негативно повлиять на процесс оперативного оповещения жителей об атаках.

Популярные материалы

Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Политика

Подпольщик Лебедев: Россия явно готовится к длительной исторической фазе конфликта

Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения.
Новости кино и ТВ

Mash: Жена актёра Назарова написала в Госдуму с просьбой простить их семью 

Актриса Ольга Васильева направила письмо в Государственную Думу с просьбой разрешить им с супругом, народным артистом РФ Дмитрием Назаровым, вернуться в страну. В письме супруга звезды сериала «Кухня» утверждает, что их семья никогда не поддерживала ВСУ и не имеет отношения к оппозиции.

Темы

Новости России

Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Ушедший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил...
Новости России

Сладков рассказал, как связаны испытания «Сармата» с завершением СВО

Появление у российской армии новой межбаллистической ракеты «Сармат» может...
Новости России

На Урале полгода ищут бизнесмена, оставившего загадочную записку жене

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать бизнесмена, пропавшего в коттеджном...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

Эксперт объяснил опасность узбекских пчел, которых потеряли в России

Пчелы из Узбекистана, пропавшие после прибытия в Россию, могут...
Новости России

Парализованный в Таиланде турист из Волгограда умер в Москве

В НИИ Склифосовского в Москве умер 56-летний турист из...
Новости России

Онищенко дал россиянам советы, чтобы уберечься от хантавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «КП» призвал усилить...
Новости России

Раскрыты детали смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова могла умереть после...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье