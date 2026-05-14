Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан с его усталостью от напряженной работы в тяжелых условиях, заявил «МК» директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Об отставке чиновника стало известно в среду. Врио главы региона стал Александр Шуваев, ранее работавший замгубернатора Иркутской области. Также на другую работу перейдет Александр Богомаз, возглавлявший Брянскую область.
Собеседник издания отметил, что они хорошо справлялись с обязанностями, к ним нет претензий.
«Жуткое нервное напряжение у людей, жуткий график. И да, я думаю, что в целом главы регионов, которые ушли в отставку, не сильно расстроены этим фактом. То есть, конечно, расстроены где-то, да, но не сильно, потому что будет возможность хоть немножко отдохнуть», — пояснил Данилин.
Политолог считает, что новая должность Гладкова будет публичной. Он хорошо показал себя в сложный период времени и завоевал расположение белгородцев.
Данилин добавил, что его отставка вряд ли связана с заявлениями о замедлении Telegram. Чиновник в феврале отмечал, что ситуация может негативно повлиять на процесс оперативного оповещения жителей об атаках.