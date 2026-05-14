Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан с его усталостью от напряженной работы в тяжелых условиях, заявил «МК» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Об отставке чиновника стало известно в среду. Врио главы региона стал Александр Шуваев, ранее работавший замгубернатора Иркутской области. Также на другую работу перейдет Александр Богомаз, возглавлявший Брянскую область.

Продолжение после рекламы

Собеседник издания отметил, что они хорошо справлялись с обязанностями, к ним нет претензий.

«Жуткое нервное напряжение у людей, жуткий график. И да, я думаю, что в целом главы регионов, которые ушли в отставку, не сильно расстроены этим фактом. То есть, конечно, расстроены где-то, да, но не сильно, потому что будет возможность хоть немножко отдохнуть», — пояснил Данилин.

Материал по теме: Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Политолог считает, что новая должность Гладкова будет публичной. Он хорошо показал себя в сложный период времени и завоевал расположение белгородцев.

Данилин добавил, что его отставка вряд ли связана с заявлениями о замедлении Telegram. Чиновник в феврале отмечал, что ситуация может негативно повлиять на процесс оперативного оповещения жителей об атаках.