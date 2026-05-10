На Урале девочка попала в больницу и во время лечения потеряла всю семью

Жители села Ленское в Свердловской области опасаются за состояние девочки, чья семья погибла в тот момент, когда она проходила лечение в больнице, пишет « КП ».

Несчастья впервые обрушились на ее родственников в апреле. Сначала отец школьницы погиб в ДТП. Затем, в начале мая, в ее доме на улице Кирова произошел пожар, унесший жизни матери, двух братьев и двух сестер. Сама же 14-летняя девочка в этом время находилась в больнице в Екатеринбурге.

«Жители села и близкие очень сильно опасаются за состояние выжившей девочки, которая и так очень тяжело пережила смерть отца, а теперь потеряла и мать, и всех братьев с сестрами», — говорится в публикации.

Соседи рассказали, что женщина занимала должность технического специалиста в школе. Когда она и дети не появились на работе и учебе, а на звонки никто не отвечал, руководство направило сотрудника для проверки. Мужчина ощутил запах гари и вызвал пожарных, однако войти внутрь уже не удалось.

По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Окончательный ответ даст пожарно-техническая экспертиза.