Изображение от freepik
Новости России

На Урале девочка попала в больницу и во время лечения потеряла всю семью

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители села Ленское в Свердловской области опасаются за состояние девочки, чья семья погибла в тот момент, когда она проходила лечение в больнице, пишет «КП».

Несчастья впервые обрушились на ее родственников в апреле. Сначала отец школьницы погиб в ДТП. Затем, в начале мая, в ее доме на улице Кирова произошел пожар, унесший жизни матери, двух братьев и двух сестер. Сама же 14-летняя девочка в этом время находилась в больнице в Екатеринбурге.

«Жители села и близкие очень сильно опасаются за состояние выжившей девочки, которая и так очень тяжело пережила смерть отца, а теперь потеряла и мать, и всех братьев с сестрами», — говорится в публикации.

Продолжение после рекламы

Соседи рассказали, что женщина занимала должность технического специалиста в школе. Когда она и дети не появились на работе и учебе, а на звонки никто не отвечал, руководство направило сотрудника для проверки. Мужчина ощутил запах гари и вызвал пожарных, однако войти внутрь уже не удалось.

По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Окончательный ответ даст пожарно-техническая экспертиза.

Популярные материалы

Спорт

Чешский каноист отказался получать награду из-за обиды на рязанца Захара Петрова

Золотыми призёрами признали обоих гребцов — и чеха, и россиянина. Чеху это не понравилось.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Новости мира

Пентагон раскрыл секреты про инопланетян, которые в скафандрах ходили по Земле

В рассекреченной служебной записке ФБР за 1966 год описаны наблюдения за загадочными существами ростом от 90 до 120 сантиметров, одетыми в скафандры и шлемы. Документ, посвященный всплеску наблюдений за НЛО в 1965 году, также раскрывает подробности о форме, цвете и поведении неопознанных объектов, а также о том, почему ВВС США могли скрывать эту информацию от общественности.
Все события Рязани и области

Из-за снежной зимы в Рязани могут появиться полчища комаров

Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров.
Общество

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 

Темы

Новости России

Пилот рассказал о последствиях атаки ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону

Удар украинских беспилотников по региональному центру управления воздушным движением...
Новости России

В Перми расследуют загадочную смерть парня, пропавшего во время поездки на такси

Пассажир такси Андрей Мальцев из Перми погиб при странных...
Новости России

Опытный турист рассказал, что придется учесть при новых поисках Усольцевых

Во время новых поисков пропавшей семьи Усольцевых учтут фактор...
Новости России

Внучка Кантария опровергла лживые мифы про деда

Мелитон Кантария не получил посмертно квартиру от государства, рассказала...
Новости России

На Сахалине в салоне авто нашли тела трех мужчин

В районе мыса Крильон Невельского района обнаружили автомобиль, в...
Новости России

Байкер, сбивший насмерть актрису Добромилову, заплакал в суде

Мотоциклист, сбивший насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову, заплакал...
Новости России

Причиной убийства атлета Исаева в Калуге мог стать конфликт во дворе

Предположительной причиной убийства спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге стал...
Новости России

Капитан Дандыкин: Ржев могли атаковать немецкие БПЛА

ВСУ могли использовать при атаке на Тверскую область немецкие...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье