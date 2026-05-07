В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области.

Судя по иллюстрации, в здании будет четыре этажа. В подвале сделают подземную парковку, там же расположатся технические помещения для обеспечения работы центра.

«Это позволит оптимизировать пространство и повысить удобство использования здания», — говорится в сообщении Госстройнадзора.

С 1 по 4 этаж разместятся кабинеты сотрудников, лаборатории, а также экспериментальные мастерские, оборудованные современной техникой.

«Эти помещения создадут благоприятные условия для научной деятельности», — пишет автор поста.

Кто строит центр не уточняется.