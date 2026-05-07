Песни военных лет прозвучали на железнодорожном вокзале Рязань-1 в преддверии Дня Победы 

Песни, посвященные Великой Отечественной войне, в исполнении ансамбля народной песни «Рязаночка» прозвучали сегодня на железнодорожном вокзале Рязань-1.

Мероприятие, проведенное по инициативе Московской железной дороги, было приурочено ко Дню Победы. Артисты выступили с концертной программой, показав отрывки из музыкального спектакля «Теркин…». В ходе театрализованного представления по мотивам известной поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» коллектив исполнил композиции военных лет, в их числе «Огонек», «Дорога на Берлин», «Ой, туманы» и другие. А строки знаменитой песни «День Победы» вместе с артистами пели и зрители.

Кроме того, пассажирам на вокзале железнодорожники вручали георгиевские ленточки, значки с символикой Дня Победы и флажки с российским триколором и знаменем Победы.