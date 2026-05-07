Финал пятого сезона новых «Папиных дочек» заставит Дашу сделать сложный выбор

Сегодня, 7 мая, на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит заключительная серия пятого сезона семейного хита «Папины дочки. Новые» (16+). Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Поклонникам культовой франшизы удалось, наконец, узнать, где все это время пропадала мама большого семейства Васильевых, но возвращение Даши принесло в семью не только радость, но и новые проблемы.

В финальной серии зрителей ждет интрига, разрешение которой сценаристы оставили на новый сезон, съемки которого стартуют совсем скоро.

В пятом сезоне Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от нее, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) ищут своё место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.