Происшествия

Курьера наркоторговцев взяли с поличным на въезде в Рязань

Алексей Самохин
Рязанские правоохранители не позволили наркокурьеру из Нижегородской области сбыть в регионе оптовую партию различных наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что участники организованной преступной группы, позиционирующей себя как интернет-магазин в теневом сегменте Сети, готовят поставку в регион оптовой партии запрещенных веществ.  

Действуя на упреждение, сотрудники УНК УМВД провели в Рыбновском районе специальную операцию совместно с коллегами из Госавтоинспекции и при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии. На границе с Московской областью полицейские остановили ехавший в сторону Рязани автомобиль и задержали находившегося за рулем 43-летнего жителя Нижегородской области.

Тщательно осмотрев иномарку, оперативники обнаружили за спинкой заднего сиденья четыре упаковки, внутри которых находилось множество свертков с порошкообразными и растительными веществами. Содержимое упаковок направили на исследование. По заключению специалистов ЭКЦ УМВД, было изъято 138 граммов производного N–метилэфедрона, 45 граммов мефедрона, 14 граммов гексагидроканнабинола и 9 граммов марихуаны – всего более 206 граммов наркотиков. 

По имеющимся данным, водитель – работник одного из предприятий Нижегородской области, с целью наживы нашел в сети Интернет предложение о работе межрегиональным курьером. По указанию анонимного куратора он на личном автомобиле приехал в Московскую область, выкопал из земли партию наркотиков и отправился в Рязань, чтобы поместить упаковки в четыре тайника. Затем криминальный товар должен был попасть в руки розничные наркодилеров, но этот план вовремя пресекли полицейские.  

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

