Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ начал съёмки сериала «Челябинский раджа» с Дмитрием Брекоткиным и Екатериной Стуловой

Алексей Самохин
В Индии стартовали съёмки нового комедийного сериала ТНТ «Челябинский раджа» производства кинокомпании «М5 Продакшн» и Gen Production. Проект соединит уральский характер и индийскую мифологию в истории о втором шансе, семейных ценностях и неожиданной силе судьбы. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Режиссёром проекта выступает Радик Рахимов, креативные продюсеры — Александр Вялых и Владимир Порубаев, продюсер — Матвей Зубалевич, оператор — Сергей Прекраснов, художник-постановщик — Анжелика Кременецкая. Всего планируется 12 серий.

В центре сюжета — обычный челябинский таксист Василий Лебедев (Дмитрий Брекоткин), человек с непростым характером, не самой стабильной жизнью и привычкой полагаться на удачу. Однажды в его руки попадает древнее кольцо, связанное с индийской легендой о Радже и волшебном камне, способном переносить сознание владельца в тело наследника престола.

Теперь при любой опасности Василий оказывается в Индии — в теле молодого Раджеша (Михаил Кобызький), наследника древнего рода. Получив второй шанс буквально в другом теле, герой пытается переосмыслить свою жизнь: вернуть доверие жены Марии (Екатерина Стулова), наладить отношения с сыном Сашей (Сергей Кудряшов) и стать тем человеком, которым он всегда хотел быть.

В сериале также снимаются: Роман Юнусов, Олег Тактаров, Григорий Сиятвинда, София Шумская, Васант Балан, Аруп Нанди, Ангелина Поплавская, Алиса Руденко, Диана Разиэль и другие.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Для нас Индия — уже не экзотическая локация, а понятная и рабочая территория. Совсем недавно мы снимали там фильм “Королёк моей любви”, и этот опыт показал, насколько органично там может рождаться зрелищное, яркое кино. В “Челябинском радже” мы продолжаем это направление, но уже в формате сериала — с другой драматургией и большим вниманием к персонажам. При этом в центре остаётся простая история про человека, который получает второй шанс — и должен решить, что с ним делать».

Константин Обухов, генеральный продюсер проекта: «Для нас “Челябинский раджа” — это продолжение международного направления, которое мы начали развивать в последние годы. В этом проекте очень ярко встречаются сразу две страны — Россия и Индия, две разные культуры, темпераменты и визуальные миры. При этом история остаётся очень понятной и человеческой — это приключение героя буквально между двумя странами и двумя жизнями.

С производственной точки зрения проект тоже очень масштабный: большая часть съёмок проходит в Индии, у нас международная команда, сложные постановочные и трюковые сцены, работа с местными артистами и животными. И отдельно для нас большая радость, что главным героем этой истории стал Дмитрий Брекоткин — артист с огромной зрительской любовью и очень узнаваемым чувством юмора, который идеально попадает в тональность этого проекта».

Радик Рахимов, режиссер: «Мы начинаем съёмки в Индии с трюковой сцены со слоном в плюс сорок — горячо во всех смыслах. И во всём нам помогают коллеги из Болливуда. Так что съёмки сериала “Челябинский раджа” — уже по своему кино».

Дмитрий Брекоткин, актёр: «У этой истории хороший сценарий: прикольный, смешной. Когда я читал, мне прям нравилось. В моём персонаже я узнаю себя, может быть, не как в зеркало глядя, но тень он отбрасывает очень похожую на меня. Есть общие черты: разгильдяйство, безалаберность в высшей степени, любовь к хоккею. Я тоже хоккейный папа — здесь мне будет очень легко. Я всё знаю про это (смеётся). И это главная роль, давайте это тоже не будем сбрасывать со счетов. Я ещё ни разу не играл главную мужскую роль в сериале.

В Индии я окажусь впервые, поэтому ожидание у меня томительное. Смотрел, что там температура днем 35–38 градусов. Ну, и жду встречу с карри во всех вариациях (смеётся). У меня полчемодана заполнено какими-то таблетками от всяческих расстройств. Перед вылетом у меня ещё и спросили, есть ли аллергия на тигров, обезьян и слонов… Состояние не тревожное, но напряженное. Ждём, что будет» (смеется).

