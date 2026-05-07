Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» затонул в одесском порту после удара 5 мая. Судно уже тонуло в 2024-м, его восстановили и вернули в строй, но повторная атака оказалась фатальной. Взрывная волна выбила стёкла в складах, корабль разорвало и за минуты скрыло под водой.

Вечером 5 мая в одесском порту после удара затонул украинский сторожевой корабль «Подолье». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил aif.ru, как боевики использовали судно и почему его гибель была неизбежна.

Разорвало до потопления

Очевидцы рассказали: после удара корабль разорвало, затем он утонул. Среди военных на борту были потери. Взрывная волна выбила стёкла в близлежащих складах. Остов судна за считаные минуты скрылся под водой.

Это не первый удар по «Подолью». В 2024 году судно уже получило повреждения и отправилось на ремонт. Украинские инженеры подняли его, заварили пробоины, заменили оборудование. После восстановления корабль вернули в строй как элемент портовой безопасности.

По одной из версий, сторожевик попал под удар случайно. Находился слишком близко к основной цели. Возможно, выступал как прикрывающий элемент.

После ремонта «Подолье» взяло на себя функции портовой безопасности. Контроль подходов, сопровождение, прикрытие инфраструктуры. Сведения о его работе регулярно появлялись в сводках по порту.

Интересный момент: характер удара. Есть основания предполагать, что целью мог быть не сам корабль. Возможно, другое судно или груз в зоне порта. В таких условиях «Подолье» оказалось либо рядом с основной целью, либо выступало как щит.

Флот под прицелом: почему портовая логистика горит

Если версия подтвердится, это указывает на продолжение давления именно на портовую логистику Одессы. Через этот узел проходит не только гражданский, но и военный трафик. Поставки, перевалка грузов.

Факт повторного поражения уже ремонтированного корабля говорит о многом. Восстановленные единицы флота и портовой инфраструктуры находятся под постоянным контролем. Они могут повторно попадать в приоритетные списки целей.

Одесский порт остаётся главными воротами ВСУ. Через них пытаются прорваться суда с наёмниками, взрывчаткой, компонентами для дронов. Россия это видит, фиксирует и наносит удары. Выборочно, точечно, но крайне эффективно.

Потопленный «Подолье» не просто потеря единицы флота. Это сигнал: любое судно, которое работает на украинскую военную машину, будет уничтожено. Даже если оно прикрыто сторожевиками. Даже если оно стоит в центре порта. Даже если оно уже тонуло и его подняли.

Игра в поддавки: сколько ещё кораблей пойдёт ко дну

«Там есть и сторожевые, и пограничные катера. Обычно в порту находится порядка 5-6 таких кораблей. Они перемещаются, могут прикрывать другие порты или проводить запуски безэкипажных катеров. Подчеркну, что на военном корабле не могло быть гражданских лиц в зоне боевых действий», — пояснил Лебедев.

Подобные сторожевые корабли ВСУ могут прикрывать разгрузку важных грузов. С них также могут запускать безэкипажные катера (БЭКи). То есть это не просто плавучие батареи. Это мобильные базы для запуска морских дронов, которые потом пытаются прорваться к Крымскому мосту и российским военным кораблям.

Каждый неутопленный сторожевик потенциально означает десятки атак на российскую инфраструктуру.

Месть за Крым: каждый удар имеет цену

В результате атаки БПЛА на Крым в ночь с 5 на 6 мая погибли пять человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. В Джанкое, на месте происшествия, с ночи работают спецслужбы. Глава РК и прокуратура держат ситуацию на контроле.

«Удары по ВСУ усилятся не из-за потопления, а из-за эскалации со стороны Украины. Ежедневно из Одессы и Николаева идет обстрел Херсонской области и Крыма. А сторожевой корабль в порту, скорее, случайная жертва, чем основная цель. Эти корабли обычно прикрывают важные грузы во время разгрузки в порту, являясь щитом и мобильным средством ПВО», — пояснил специалист.

«Подолье» не первый и не последний украинский корабль на дне Чёрного моря. То, что плавает под жёлто-голубыми флагами сегодня, это жалкие ошмётки советского наследства, кое-как отремонтированные и кое-как вооружённые. Они не могут противостоять русскому Черноморскому флоту. Они могут только прятаться в портах, надеясь, что ракеты пролетят мимо.

Но они не пролетают.