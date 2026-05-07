9 мая в Москве временно отключат мобильный интернет и SMS-сервисы ради безопасности праздничных мероприятий. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. 7–8 мая отключений не планируется.

Минцифры РФ опубликовало разъяснения по поводу работы связи в дни майских праздников. 7 и 8 мая никаких ограничений мобильного интернета в Москве вводить не планируют. Связь будет работать в обычном режиме.

Однако есть нюанс. Если возникнут непосредственные угрозы безопасности, власти могут оперативно ввести временные ограничения. Решения будут приниматься в зависимости от обстановки.

А вот 9 мая, в День Победы, ситуация изменится. Ради обеспечения безопасности праздничных мероприятий доступ к мобильному интернету в Москве ограничат. Под ограничения попадут даже сайты из так называемого «белого списка», которые обычно остаются доступными при блокировках. Также временно перестанут работать сервисы обмена SMS-сообщениями.

Важная деталь: домашний интернет и Wi-Fi продолжат функционировать без каких-либо ограничений. То есть если вы находитесь дома или в кафе с Wi-Fi, проблем со связью не будет. Ограничения коснутся только мобильной сети.

Минцифры подчёркивает, что мера временная и связана исключительно с обеспечением безопасности массовых мероприятий в столице.

Будут ли вводиться такие ограничения в Рязани, на данный момент неизвестно.