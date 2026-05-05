SHOT: «Астраханский душитель» Ваган Сафарян погиб на СВО

Осуждённый за серию убийств Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил SHOT.

Как выяснили журналисты, 64-летний уроженец Астрахани попал под обстрел летом прошлого года во время выполнения боевой задачи. Он служил в штурмовом подразделении. Тело опознали не сразу, похороны прошли позже на родине.

Речь идёт о человеке, на счету которого три доказанных убийства. Первое преступление он совершил ещё в 1990-х. Тогда Сафарян вел обычную жизнь и не вызывал подозрений. Следствие долго не могло выйти на его след.

Двойное убийство женщины и её дочери раскрыли только в 2024 году. К этому времени Сафарян уже отбыл 19 лет за другое преступление, вышел на свободу и знакомился с женщинами через интернет.

После повторного задержания он решил подписать контракт и отправиться в зону боевых действий. Спустя два месяца после этого мужчина погиб.