Культура и события

В «Рязанском табунке» в День Победы пройдёт конный спектакль 

Алексей Самохин
9 мая в конно-спортивном клубе «Рязанский табунок» пройдёт необычный праздник в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После традиционного шествия «Бессмертного полка» в конном строю состоится конный котильон под песни военных лет, прозвучат стихи Анны Ахматовой и Самуила Маршака, зрители смогут увидеть вольтижировку юных спортсменов и финальный «Галоп Победы». Об этом сообщили организаторы мероприятия. 

«Галоп Победы» делает акцент на связи времен. Главные герои здесь — не только артисты, но и всадники со своими четвероногими боевыми товарищами.

«В условиях современных военных конфликтов мы испытываем потребность в духовной опоре. Этой опорой становится подвиг наших предков. Мы хотим почтить их память, стойкость и несгибаемую волю к Победе и напомнить, что наш народ выжил и победил тогда, — значит, мы справимся и сейчас, что правда на нашей стороне», — комментируют авторы проекта. 

Что увидят зрители?

«Бессмертный полк» в конном строю. Участники пройдут верхом на лошадях с портретами родных и близких участников Великой Отечественной войны.

Конный котильон военных лет. Более десяти всадников в тематических костюмах под музыку, вселяющую силу и уверенность, воспроизведут элементы кавалерийского строя.

Поэтический мост. Стихи военных лет в исполнении чтецов сменяются песнями под баян и зарисовками о стойкости.

Специальным гостем мероприятия станет баянист Игорь «Тапыч» Потапов, под аккомпанемент которого прозвучат всеми любимые песни. Ведущий праздника  — Игорь Крысанов. 

Также в программе: 

— Полевая кухня (солдатская каша и горячий чай);

— Катание на лошадях после спектакля;

— Фотозона (каждый сможет сделать «снимок памяти»).

«Бессмертный полк» в конном строю и патриотические спектакли стали для клуба традицией. И в год, когда страна вновь проходит через испытания, эти примеры мужества особенно важны.

«Спорт, физическая культура и дружба с лошадью воспитывают характер и помогают не падать духом — тогда, сейчас и всегда», — резюмируют организаторы.

Когда: 9 мая 2026 года. 

12:00 «Бессмертный полк» в конном строю. 

13:00 Конное представление «Галоп Победы»

Где: КСК «Рязанский табунок» (пос. Ласковский — бывшая д. Требухино).

Вход: свободный. Возрастное ограничение: 6+.

