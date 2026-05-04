Культура и события

Рязанцы стали финалистами конкурса песенной поэзии Общества «Знание»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российское общество «Знание» объявило финалистов Общероссийского конкурса песенной поэзии им. Н.Н. Добронравова Знание.Авторы. В список вошли 40 работ от 38 авторов из 24 регионов России. До 20 мая работы можно поддержать в народном онлайн-голосовании в национальном мессенджере MAX. Победители, выбранные народным голосованием и жюри конкурса, будут объявлены в мае 2026 года. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Финалистами Знание.Авторы от Рязанской области стали Зоя Хаярова с произведением «Север» и Мария Шамухина со стихотворением «Полевые россыпи». Их работы были отобраны из более чем 2,5 тыс. заявок  на открытую тему.

Продолжение после рекламы

Работы оценивали более 350 экспертов из 80 регионов страны. В экспертный совет вошли преподаватели вузов и колледжей, учителя русского языка и литературы, научные сотрудники, руководители учреждений культуры, редакторы, медиаспециалисты и представители общественных организаций. В числе экспертов — лауреат Знание.Премия в номинации «За вклад в продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации» Мария Аксенова и победители первого сезона конкурса Знание.Авторы в направлении «Авторы-исполнители песен» Дмитрий Клычков и Иван Магда.

Следующий этап — народное онлайн-голосование — позволит широкой аудитории познакомиться с произведениями финалистов и поддержать авторов, чьи тексты могут стать основой для будущих песен. С 1 по 20 мая в официальном приложении Общества «Знание» для голосований в национальном мессенджере MAX представлены полные тексты всех 40 произведений финалистов. Поддержать можно все понравившиеся работы, при этом за каждого финалиста можно отдать голос только один раз.  

Параллельно работы финалистов будет оценивать жюри конкурса. В его состав вошли композитор, Герой Труда Российской Федерации, Герой Социалистического Труда и почетный председатель жюри Александра Пахмутова, поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов, народный артист России, композитор, продюсер Игорь Матвиенко, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков, певица, теле- и радиоведущая, музыкант, автор-исполнитель своих песен, композитор Юта и другие деятели культуры и искусства.

По итогам заседания Организационного комитета 26 мая будут определены до 15 победителей конкурса. В дальнейшем они смогут создать песни на свои стихи вместе с одним из известных российских композиторов, а также принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре 2026 года.

Популярные материалы

Новости России

Борщева рассказала о личной жизни трагически погибшей звезды КВН

Артистка команды КВН команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, трагически...
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые...
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Новости России

Психосоматолог объяснила, почему Пиманов и его жена скрывали общую дочь

Решение телеведущего Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной...

Темы

Новости кино и ТВ

Повар из Рязани пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Удастся ли повару из Рязани пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».
Политика

Военкор Коц объяснил символизм прилёта дрона по «Дому на Мосфильмовской»

Москва-Сити, высотки в Казани, теперь вот «Дом на Мосфильмовской». Такое не спрячешь. Такое обязательно покажут по телевизорам на Западе. Вот он — успех.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ проверяет работников предприятий для профилактики гипертонической болезни и сахарного диабета

Для удобства сотрудников медицинское сопровождение организовано на рабочих местах. Программа включает 5 посещений врача-терапевта с периодичностью 1 раз в 2 недели в течение 2 месяцев.
Новости России

SHOT: беспилотники «Лютый» запустили по Москве из Киева

Расстояние от Киева до Москвы по прямой составляет около 755 километров. 
Политика

США выбрали новую тактику давления на Иран — «нарезанную колбасу» 

США меняют тактику в конфликте с Ираном и усиливают контроль над судоходством в Ормузском проливе. Американские военные намерены сопровождать корабли, которые проходят через этот стратегический маршрут.
Акценты

Рязань приняла 12-часовой картинговый марафон MIKS MARATHON SERIES 2026

В марафоне в Рязани приняли участие 49 команд из разных регионов страны. Более 150 пилотов в возрасте от 14 лет сражались на протяжении 12 часов в бескомпромиссном марафоне. Все участники выступали на абсолютно одинаковых картах российского производства MIKS KART Sport (15 л.с.).
Погода

Синоптик Тишковец предупредил о плохой погоде в Москве 9 мая

С шести утра и до полуночи в городе может выпасть до 27 миллиметров дождя — это почти половина месячной нормы. Основной удар стихии придётся на вторую половину дня и вечер.
Новости России

Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье