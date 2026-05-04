Рязанцы стали финалистами конкурса песенной поэзии Общества «Знание»

Российское общество «Знание» объявило финалистов Общероссийского конкурса песенной поэзии им. Н.Н. Добронравова Знание.Авторы. В список вошли 40 работ от 38 авторов из 24 регионов России. До 20 мая работы можно поддержать в народном онлайн-голосовании в национальном мессенджере MAX. Победители, выбранные народным голосованием и жюри конкурса, будут объявлены в мае 2026 года. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Финалистами Знание.Авторы от Рязанской области стали Зоя Хаярова с произведением «Север» и Мария Шамухина со стихотворением «Полевые россыпи». Их работы были отобраны из более чем 2,5 тыс. заявок на открытую тему.

Работы оценивали более 350 экспертов из 80 регионов страны. В экспертный совет вошли преподаватели вузов и колледжей, учителя русского языка и литературы, научные сотрудники, руководители учреждений культуры, редакторы, медиаспециалисты и представители общественных организаций. В числе экспертов — лауреат Знание.Премия в номинации «За вклад в продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации» Мария Аксенова и победители первого сезона конкурса Знание.Авторы в направлении «Авторы-исполнители песен» Дмитрий Клычков и Иван Магда.

Следующий этап — народное онлайн-голосование — позволит широкой аудитории познакомиться с произведениями финалистов и поддержать авторов, чьи тексты могут стать основой для будущих песен. С 1 по 20 мая в официальном приложении Общества «Знание» для голосований в национальном мессенджере MAX представлены полные тексты всех 40 произведений финалистов. Поддержать можно все понравившиеся работы, при этом за каждого финалиста можно отдать голос только один раз.

Параллельно работы финалистов будет оценивать жюри конкурса. В его состав вошли композитор, Герой Труда Российской Федерации, Герой Социалистического Труда и почетный председатель жюри Александра Пахмутова, поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов, народный артист России, композитор, продюсер Игорь Матвиенко, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков, певица, теле- и радиоведущая, музыкант, автор-исполнитель своих песен, композитор Юта и другие деятели культуры и искусства.

По итогам заседания Организационного комитета 26 мая будут определены до 15 победителей конкурса. В дальнейшем они смогут создать песни на свои стихи вместе с одним из известных российских композиторов, а также принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре 2026 года.