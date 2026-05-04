В День Победы в Москве резко испортится погода. Ожидаются дожди, ветер и понижение температуры, сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Как пояснил специалист, 9 мая столичный регион окажется под влиянием атлантического циклона. Небо затянут плотные облака, осадки будут идти почти весь день.

С шести утра и до полуночи в городе может выпасть до 27 миллиметров дождя — это почти половина месячной нормы. Основной удар стихии придётся на вторую половину дня и вечер.

Ветер усилится. Порывы достигнут 12–15 метров в секунду, направление — восточное и юго-восточное.

Ночью и утром синоптики ждут от +5 до +10 градусов, днём — не выше +14. Это на несколько градусов ниже привычных майских значений.

Отдельно Тишковец указал на важную деталь: низкая облачность. К утру её нижняя граница опустится до 100–300 метров. При таких условиях безопасные групповые полёты авиации невозможны — для них требуется минимум 350–400 метров и визуальный контакт между экипажами.

Прогноз, добавил синоптик, ещё будут уточнять.

Отметим, что из-за близости к Москве погода в Рязани часто похожа на погоду в столице России. Более точный прогноз для нашего города появится позднее.