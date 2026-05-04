Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Военкор Коц объяснил символизм прилёта дрона по «Дому на Мосфильмовской»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Зеленский обожает символизм — бессмысленный с военной точки зрения, но бьющий по информационным нервам. Об этом пишет военкор Александр Коц. А поскольку сам он, по мнению журналиста, человек глубоко ущербный, то предметом зависти и символом достатка для него служат небоскрёбы. Москва-Сити, высотки в Казани, теперь вот «Дом на Мосфильмовской». Такое не спрячешь. Такое обязательно покажут по телевизорам на Западе. Вот он — успех.

Но есть и очень неприятный момент, на который обратил внимание Коц. Если отбросить информационную составляющую и посмотреть на рекордный налёт за предыдущие сутки, картина проясняется. Противник высушивает систему ПВО в регионах, наращивает давление на ключевых участках, выискивает слабые места. Один дрон пролетел до Мосфильмовской — значит, слабое место нашлось.

Продолжение после рекламы

Его, это место, сейчас залатают. Ресурсы у столичного региона есть. Что, конечно, не остановит Зеленского с его мечтами «погрузить Москву во мрак». И силы ПВО будут рвать жилы, чтобы парад 9 мая прошёл без эксцессов.

Но всё это — борьба со следствием, как подметил в личной переписке читатель военкора. А причина — как минимум десятки точек запуска на территории Украины, где дроны обслуживают, заправляют и табунами запускают в сторону России. Коц пишет, что вспомнил только один случай, когда под Черниговом такую компанию накрыли ещё в фурах.

Вообще же, по мнению военкора, главная причина — в существовании киевского режима. Вместе со всеми его яркими представителями, которые с важным видом сидят в кабинетах перед картами и рассказывают кровавому клоуну, как они ещё будут бить по России. Они не оглядываются на улицах, потому что не чувствуют персональной угрозы. Нет такой практики, увы.

Популярные материалы

Новости России

Борщева рассказала о личной жизни трагически погибшей звезды КВН

Артистка команды КВН команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, трагически...
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Новости России

Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые...
Новости России

Психосоматолог объяснила, почему Пиманов и его жена скрывали общую дочь

Решение телеведущего Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной...

Темы

Новости Касимова

Касимовская ЦРБ проверяет работников предприятий для профилактики гипертонической болезни и сахарного диабета

Для удобства сотрудников медицинское сопровождение организовано на рабочих местах. Программа включает 5 посещений врача-терапевта с периодичностью 1 раз в 2 недели в течение 2 месяцев.
Новости России

SHOT: беспилотники «Лютый» запустили по Москве из Киева

Расстояние от Киева до Москвы по прямой составляет около 755 километров. 
Политика

США выбрали новую тактику давления на Иран — «нарезанную колбасу» 

США меняют тактику в конфликте с Ираном и усиливают контроль над судоходством в Ормузском проливе. Американские военные намерены сопровождать корабли, которые проходят через этот стратегический маршрут.
Акценты

Рязань приняла 12-часовой картинговый марафон MIKS MARATHON SERIES 2026

В марафоне в Рязани приняли участие 49 команд из разных регионов страны. Более 150 пилотов в возрасте от 14 лет сражались на протяжении 12 часов в бескомпромиссном марафоне. Все участники выступали на абсолютно одинаковых картах российского производства MIKS KART Sport (15 л.с.).
Погода

Синоптик Тишковец предупредил о плохой погоде в Москве 9 мая

С шести утра и до полуночи в городе может выпасть до 27 миллиметров дождя — это почти половина месячной нормы. Основной удар стихии придётся на вторую половину дня и вечер.
Культура и события

Рязанцы стали финалистами конкурса песенной поэзии Общества «Знание»

Финалистами Знание.Авторы от Рязанской области стали Зоя Хаярова с произведением «Север» и Мария Шамухина со стихотворением «Полевые россыпи». Их работы были отобраны из более чем 2,5 тыс. заявок  на открытую тему.
Новости России

Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.
Происшествия

Над Рязанской областью вновь сбили БПЛА

По данным ведомства, с 07:00 4 мая в течение двух часов над Россией было уничтожено и перехвачено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье