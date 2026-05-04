Зеленский обожает символизм — бессмысленный с военной точки зрения, но бьющий по информационным нервам. Об этом пишет военкор Александр Коц. А поскольку сам он, по мнению журналиста, человек глубоко ущербный, то предметом зависти и символом достатка для него служат небоскрёбы. Москва-Сити, высотки в Казани, теперь вот «Дом на Мосфильмовской». Такое не спрячешь. Такое обязательно покажут по телевизорам на Западе. Вот он — успех.

Но есть и очень неприятный момент, на который обратил внимание Коц. Если отбросить информационную составляющую и посмотреть на рекордный налёт за предыдущие сутки, картина проясняется. Противник высушивает систему ПВО в регионах, наращивает давление на ключевых участках, выискивает слабые места. Один дрон пролетел до Мосфильмовской — значит, слабое место нашлось.

Продолжение после рекламы

Его, это место, сейчас залатают. Ресурсы у столичного региона есть. Что, конечно, не остановит Зеленского с его мечтами «погрузить Москву во мрак». И силы ПВО будут рвать жилы, чтобы парад 9 мая прошёл без эксцессов.

Но всё это — борьба со следствием, как подметил в личной переписке читатель военкора. А причина — как минимум десятки точек запуска на территории Украины, где дроны обслуживают, заправляют и табунами запускают в сторону России. Коц пишет, что вспомнил только один случай, когда под Черниговом такую компанию накрыли ещё в фурах.

Вообще же, по мнению военкора, главная причина — в существовании киевского режима. Вместе со всеми его яркими представителями, которые с важным видом сидят в кабинетах перед картами и рассказывают кровавому клоуну, как они ещё будут бить по России. Они не оглядываются на улицах, потому что не чувствуют персональной угрозы. Нет такой практики, увы.