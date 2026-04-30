Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассматривается на должность посла России в Абхазии. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.

По информации собеседников издания, назначение в Абхазию — «вполне рабочий вариант». Один из источников назвал эту должность хорошим карьерным треком для тех, кто хочет «выдохнуть». Работа посла в республике не требует большой нагрузки, позволяет бывать в Сочи и при этом оставаться в русле государственной политики, которая предполагает серьезное внимание к Абхазии.

Гладков находится на хорошем счету в администрации президента, отметил один из источников.

После признания Россией независимости Абхазии в августе 2008 года и установления дипломатических отношений в сентябре того же года первым послом в республике стал Семен Григорьев. Он занимал этот пост 10 лет. Посольство России в Абхазии открылось в апреле 2009 года.

В 2018 году Григорьева сменил Алексей Двинянин. С 2022 года пост посла занимает Михаил Шугарлин. Все трое — карьерные дипломаты.

Карьера Гладкова

Вячеслав Гладков не имеет дипломатического опыта. До назначения врио губернатора Белгородской области в 2020 году он возглавлял ЗАТО Заречный в Пензенской области, работал заместителем губернатора Севастополя и зампредом правительства Ставропольского края.

6 апреля «Ведомости» сообщили о возможной досрочной отставке главы приграничного региона. На его место рассматривается замгубернатора Иркутской области, участник проекта «Время героев» Александр Шуваев. Первый срок полномочий Гладкова истекает осенью 2026 года.

16 апреля губернатор написал в Telegram, что уходит в отпуск на две недели — впервые с 2024 года. В это время его обязанности исполняет заместитель Александр Лоренц.