Опубликован график личных приемов замов прокурора Рязанской области на май 

Прокуратура Рязанской области опубликовала информацию о личных приёмах, которые заместители губернатора региона проведут в мае.

Заместитель прокурора области Александр Качуренко 13 мая 2026 г. в 10.00 прием жителей и представителей бизнес-сообщества Рыбновского округа.

Заместитель прокурора области Александр Качуренко 19 мая 2026 г. в 10.30 прием жителей Рязанской области по вопросам соблюдения законодательства об уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, в том числе по вопросам расследования преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Возможен прием посредством видео-конференц-связи из прокуратуры по месту жительства.

Первый заместитель прокурора области Антон Шумский 20 мая 2026 г. в 10.00 прием жителей Рязанской области по вопросам соблюдения прав инвалидов. В приеме примет участие Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Епихина Н.Л. и представители Правительства Рязанской области. Возможен прием посредством видео-конференц-связи из прокуратуры по месту жительства.

Заместитель прокурора области Вячеслав Шерстнев 21 мая 2026 г. в 10.00 прием жителей и представителей бизнес-сообщества Захаровского округа.

Заместитель прокурора области Вячеслав Шерстнев 26 мая 2026 г. в 10.00 прием жителей Рязанской области в ГБУ РО «Центр социального развития» (ул. Грибоедова, д. 8А, г. Рязань) по вопросам соблюдения прав семей, в том числе несовершеннолетних детей. В приеме примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Евдокимова А.В. и представители Правительства Рязанской области.

Записаться на прием можно по телефонам:

8 (4912) 200-629,

8 (4912) 200-628,

8 (910) 631-08-17 либо в прокуратуре по месту жительства.

Обращающимся на прием гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.