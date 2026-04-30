Рой «Гераней» атаковал Одессу, российские войска меняют тактику

Одесса стала главной целью ночных атак беспилотниками 30 апреля. По информации телеграм-канала «Хроники гераней», город накрыло три волны ударов — всего более 50 БПЛА типа «Герань». Всего за сутки зафиксировано свыше 40 прилётов в восьми областях Украины.

В Одессе возникло несколько пожаров. По предварительным данным, пострадали общежитие и гостиница.

Удары наносились также по Николаевской области, районам Петрово и Долинского в Кировоградской области, Великому Бурлуку и Изюму в Харьковской области, району Броваров под Киевом.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что после короткой паузы интенсивность ударов резко выросла.

«За последние сутки картина изменилась. Мы видим возврат к привычному ритму ударов, но с переработанной конфигурацией: другие коридоры пролёта, сочетание БПЛА и ракет, плотная работа по южному направлению», — сообщил Лебедев.

По его словам, Одесская область подверглась серии ударов с интервалами — это указывает на контроль целей в динамике, а не разовую отработку.

«Есть ощущение, что удары начинают формировать будущую линию контроля. Левобережье и Причерноморье постепенно простреливаются под возможные дальнейшие действия. Это уже не про текущий фронт — это про подготовку пространства под следующий этап», — пишет координатор подполья.

Сумская и Харьковская области продолжают испытывать давление по линии границы и тыловых складов, однако основной акцент смещается на юг — в Причерноморье.