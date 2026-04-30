Над Пермью прогремели взрывы, ПВО отражает атаку

Утром 30 апреля над Пермью прозвучали несколько взрывов. По данным очевидцев, система противовоздушной обороны отражает воздушную атаку на город, сообщает SHOT.

Как рассказали местные жители, они услышали два-три хлопка примерно за два часа до публикации сообщения. После этого в одном из районов заметили дым. Сирена воздушной тревоги за это время включалась трижды.

«Предварительно, украинские боевики использовали для атаки на город дроны типа «Лютый»», — пишет Mash.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало.

Атаки на город фиксируют второй день подряд. Накануне, как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, под удар попали промышленные площадки. Работников предприятий эвакуировали, обошлось без пострадавших.

