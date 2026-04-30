Вынесение приговора коррупционерам в 2025 году. Фото: t.me/moscowcourts
Новости России

Суд в Москве изъял имущество экс-замминистра транспорта на 6 млрд рублей

Алексей Самохин
Никулинский районный суд Москвы 29 апреля удовлетворил антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра транспорта России Алексею Семенову и его окружению. Информацию опубликовал телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Как следует из материалов дела, речь идет о собственности, приобретенной незаконным путем. Общая стоимость активов превышает 6 млрд рублей.

Суд принял решение изъять в пользу государства доли в компаниях и ценные бумаги. Под конфискацию попали квартиры и дома в Москве, Сочи и Анапе, а также недвижимость в Подмосковье и Крыму. Отдельно указаны земельные участки и капитальные строения в Московской области.

В список вошел и дорогостоящий транспорт: автомобили премиум-класса, моторная яхта и мотоцикл Harley-Davidson. Кроме того, изъяты ювелирные изделия и часы люксовых марок.

Добавим, что с ответчиков взыскали 258,5 млн рублей — это стоимость ранее проданной недвижимости. Также им предстоит оплатить госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

Ранее в августе 2025 года приговором Хамовнического районного суда города Москвы Семенов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

