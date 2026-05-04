SHOT: беспилотники «Лютый» запустили по Москве из Киева

ВСУ атаковали Москву 4 мая беспилотниками типа «Лютый». По данным SHOT, дроны могли запустить с территории Киева.

По данным СМИ, к столице направили восемь аппаратов. Часть из них сбили ещё на границе, ещё два уничтожили на подлёте. Один беспилотник врезался в многоэтажный дом на Мосфильмовской улице.

Как уточняется, обошлось без пострадавших. Повреждения здания оцениваются.

Расстояние от Киева до Москвы по прямой составляет около 755 километров.

Официальные ведомства информацию о месте запуска беспилотников не сообщали.