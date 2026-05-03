Власти Туапсе запретили женщинам убирать мазут с пляжей

Власти города Туапсе приняли решение допускать к очистке пляжей от мазута только специалистов-мужчин. Как сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района, это связано с тем, что работа считается физически тяжёлой и требует профессиональных навыков, сообщают РИА Новости.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что женщинам-волонтёрам запретили участвовать в уборке мазута на пляжах Туапсе. Официальная причина — забота о репродуктивном здоровье женщин. В администрации пояснили:

«Запрет женщинам собирать мазут есть. Только мужчины могут это делать. Наша администрация не хочет допускать женщин, потому что работа тяжелая. Это галька, это не песок, еще и с мазутом. И у нас такая позиция, что работают только те люди, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, это работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и работники ЖКХ». Продолжение после рекламы

Экологическая ситуация в регионе

В апреле 2026 года в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания произошли после атак украинских беспилотников. Разлив нефтепродуктов был локализован, но из-за сильных дождей уровень воды в реке поднялся, и мазут перелился за боновые заграждения, попав в море.

Сейчас специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Чёрного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.