Власти Туапсе запретили женщинам убирать мазут с пляжей

Власти города Туапсе приняли решение допускать к очистке пляжей от мазута только специалистов-мужчин. Как сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района, это связано с тем, что работа считается физически тяжёлой и требует профессиональных навыков, сообщают РИА Новости.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что женщинам-волонтёрам запретили участвовать в уборке мазута на пляжах Туапсе. Официальная причина — забота о репродуктивном здоровье женщин. В администрации пояснили:
Экологическая ситуация в регионе
В апреле 2026 года в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания произошли после атак украинских беспилотников. Разлив нефтепродуктов был локализован, но из-за сильных дождей уровень воды в реке поднялся, и мазут перелился за боновые заграждения, попав в море.
Сейчас специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Чёрного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.