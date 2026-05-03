В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ погибли отец и сын

Анастасия Мериакри
В Белгородском округе в результате атаки БПЛА погибли мужчина и его 21-летний сын, ещё одна женщина — супруга и мать погибших — получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

Инцидент произошёл в селе Нечаевка. Дрон атаковал машину, в которой ехала семья: супружеская пара и их взрослый сын. Отец и сын скончались на месте от полученных ранений. Женщина получила баротравму и минно-взрывную травму, ей оказали необходимую медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что атаки ВСУ на регион не прекращаются.

Другие последствия атак за сутки

  • В Шебекино женщина самостоятельно обратилась в больницу после атаки дрона на многоквартирный дом. У неё диагностированы аналогичные травмы, помощь оказана, дальнейшее лечение — амбулаторно.
  • В Грайворонском округе беспилотники повредили четыре частных дома, два коммерческих объекта, три автомобиля, один из которых полностью уничтожен огнём.
  • В Шебекино повреждены частный дом и оборудование предприятия.
  • В посёлке Октябрьский выбиты окна, повреждены кровля и стена частного дома.
  • В Краснояружском и Валуйском округах повреждены коммерческие объекты, автомобили и социальный объект.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой, а атаки на мирные населённые пункты продолжаются.

