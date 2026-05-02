Майские качели в Рязанской области: от заморозков до +23°C за неделю

Активный холодный циклон, который принёс сильные ветры и восстановил снежный покров от Архангельска до Лужников, ушёл на северо-восток и сейчас доживает последние часы над Полярным Уралом. Однако погодная инерция, вызванная этим циклоном, ещё сохраняется и полностью иссякнет лишь к концу первых майских выходных. Прогноз погоды на первую декаду мая дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Холодный тыл и вторичные фронты

В первую очередь речь идёт о масштабном затоке холодного воздуха в тылу циклона. Этот процесс оказался настолько значительным, что между волнами арктических масс формировались вторичные атмосферные фронты. С ними были связаны снегопады и холодные дожди — кратковременные, слабые, но весьма неприятные.

Последняя порция апрельских снегопадов прошла через Рязань утром 30 апреля, несмотря на вроде бы наметившееся робкое потепление. До утра 2 мая сохранится вероятность коротких дождей.

«Майское» тепло с опозданием

Тепло в течение первых длинных выходных будет приближаться к Рязанской области с запада, но в полной мере регион так и не достигнет. Хотя воскресенье обещает быть уже по-настоящему майским днём, когда ночные температуры подрастут до +6 °C, в Москве всё равно будет на 3–4 градуса теплее. Это «московское» тепло дойдёт до Рязани уже на рабочей неделе, 4–5 мая.

Двойной «тепловой насос»

В воскресенье, 3 мая, сложится система циркуляции, которая определит погоду в середине первой декады мая. Активные циклоны над Северной Европой и мощный антициклон над Южным Уралом будут ориентированы своими тёплыми секторами (где ветер с юга) как раз на Центр России.

Этот двойной «тепловой насос» обеспечит мощный вынос тепла из субтропиков Средиземноморья вплоть до севера Западной Сибири. Рязань окажется на его оси. Поэтому с 4 по 8 мая дневные температуры будут колебаться в пределах +19…+23 °C, а ночные — +8…+13 °C. Это уже не майская, а по меньшей мере июньская погода! Компенсация за апрельские снегопады.

При этом облачность снизится под влиянием южно-уральского антициклона, но всё же с севера Европы иногда будут проникать обрывки фронтальных зон. Рост облачности и вероятности осадков ожидается в среду, 6 мая, а затем придёт новая волна летнего тепла.

Резкое похолодание к выходным

Если кому-то кажется, что такое мощное и несвоевременное тепло не к добру, то ему не кажется. Уже вечером 8 мая к региону приблизится фронтальная зона северо-европейского циклона (сильных осадков не ожидается — они пройдут на Верхней Волге), а за ней придёт похолодание до +13 °C днём и +2 °C ночью. Буквально за сутки произойдёт переход от положительных к отрицательным аномалиям температуры.

Прохладная погода, более характерная для конца апреля, продержится все вторые майские выходные. Хотя будет постепенно теплеть, среднесуточные температуры будут колебаться на уровне +8 °C — этого едва достаточно для начальных этапов вегетации растений.

Итог: погода «в противофазе»

Таким образом, заток тепла в середине первой декады мая ожидается столь же мощным, сколь и недолговечным. При этом колебания температуры будут происходить в противофазе с выходными: потепления в рабочие дни, а на первых и вторых длинных выходных — отрицательные температурные аномалии.

Однако все указанные погодные изменения не будут сопровождаться значительными осадками — в сумме к 10 мая их выпадет лишь около 6 мм (в основном они будут идти в Прибалтике и на Севере). Это тоже можно считать компенсацией за апрель, когда осадков (дождь+снег) выпало в 2,8 раза больше нормы.