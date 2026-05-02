В Сараях поймали рецидивиста, укравшего велосипед и бензопилу

В рабочем посёлке Сараи сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу бензопилы и спортивного велосипеда из надворной постройки. В межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский» обратился 33-летний местный житель, который сообщил о пропаже имущества.

В ходе проверки оперативники выяснили, что незадолго до происшествия у заявителя в гостях был 21-летний знакомый. Мужчины вместе осматривали усадьбу, заходили в сарай и устраивали застолье. Потерпевший отметил, что приятель видел и бензопилу, и велосипед, а также обратил внимание, что сарай не запирается.

Полицейские предположили, что именно этот гость мог воспользоваться ситуацией. Вскоре сотрудники полиции навестили 21-летнего жителя посёлка и обнаружили у него во дворе пропавший велосипед, а в сарае — украденную бензопилу. Похищенное изъяли, а подозреваемого задержали.

По предварительным данным, злоумышленник ночью вернулся к дому знакомого, открыл неохраняемый сарай и похитил приглянувшиеся вещи. Ранее этот мужчина уже был судим за кражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведётся следствие.