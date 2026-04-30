Рязанка задержана за убийство знакомого

Жительница Рязани задержана по подозрению в причинении смертельных травм сожителю. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В Рязани в отношении ранее судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 24 апреля 2026 года между 47-летней подозреваемой и 43-летним потерпевшим в квартире последнего, расположенной в одном из жилых домов Октябрьского района города Рязани, произошел конфликт, в ходе которого фигурантка нанесла мужчине несколько ударов ножом в область головы. От причиненных телесных повреждений потерпевший позже скончался в медицинском учреждении.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая установлена и задержана.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.