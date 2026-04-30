Вы посадили всё строго по плану, а соседка — абы как, зато у неё огурцы уже плетутся, а ваши сидят как прибитые. Знакомо? Проблема не в семенах и даже не в удобрениях. Проблема в том, что май 2026 года — месяц с двумя полнолуниями, и если не знать эти даты, можно потерять половину рассады за один вечер. Дочитайте до конца — я покажу точные числа, когда растения приживаются в два раза быстрее, и объясню, почему майские праздники в этом году — худшее время для картошки.

Оговоримся сразу, для центральной России сейчас вообще не самое лучшее время, чтобы что-то сажать в открытый грунт, но где-то ситуация совсем другая. Обязательно смотрите на погоду за окном, а также на прогнозы синоптиков. Впрочем, опытные дачники так делают уже на автомате.

Продолжение после рекламы

Два полнолуния за месяц: чего ждать от мая-2026

Ого! Такое бывает нечасто: май 2026 года начинается с полнолуния (1 мая) и заканчивается им же (31 мая). Между ними — новолуние 16 мая. Это значит, что привычный ритм работ ломается: вместо плавного перехода от одной фазы к другой вам придётся лавировать между запретными днями как сапёр на минном поле.

Что происходит с растениями в эти даты?

В полнолуние и новолуние вся энергия растений уходит либо в корни, либо застывает на месте. Посадите томат 1 мая — он будет неделю сидеть в ступоре, вместо того чтобы осваивать новую грядку. Высадите огурцы 16-го — получите вялые плети и опадающие завязи даже при идеальном поливе.

А вот наиболее удачные дни для посева и посадки — это 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая. Особенно период с 19 по 20 мая — это «золотые» дни для огородника, когда растущая Луна даёт мощный импульс для роста.

Запретные даты мая-2026: когда лопату лучше отложить

Давайте без воды — вот числа, когда к грядкам лучше не подходить:

1 мая — полнолуние. Растениям дают отдохнуть, а себе тоже. Никаких посадок, пересадок и обрезки. Можете проверить инвентарь или съездить на шашлыки.

15–16–17 мая — новолуние 16 мая с захватом соседних дней. Растения в это время максимально уязвимы. Сажать нельзя категорически. В эти даты лучше только чистить участок и бороться с сорняками.

31 мая — снова полнолуние. День без аграрных подвигов, как его метко назвали астрологи.

23–24 мая — нейтральные дни. Можно оставить для ухода и подготовки, если посадки легко перенести. Лучше заняться подготовкой почвы, установкой дуг для укрытия, прополкой.

А теперь главный секрет, который огородники держат в закромах…

Золотая пятёрка дней мая: когда всё растёт как на дрожжах

Записывайте — эти даты работают лучше любых стимуляторов роста:

19–20 мая — самые благоприятные дни месяца. Растущая Луна в Раке даёт мощный импульс. В эти дни сажают всё: огурцы, кабачки, капусту, томаты, перцы. Растения приживаются моментально.

2 мая — первый день убывающей Луны, можно активно сажать и поливать. Подходит для плодовых деревьев и кустарников.

6–7 мая — Луна в Козероге, урожай будет хорошо храниться. Идеально для картофеля, моркови, свёклы, лука и чеснока.

11–12 мая — Луна в Рыбах, отличные дни для посадки почти всего: от томатов до смородины.

28–30 мая — Луна в Скорпионе, отлично подходит для посадки картофеля на хранение. Такие клубни меньше болеют и лежат дольше.

Что сажать в первой половине мая (убывающая Луна: 2–14 мая)

Ах, как хочется в майские праздники всё разом посадить! Но стоп. В начале месяца лучше заниматься холодостойкими культурами. Почему? Потому что убывающая Луна работает на корневую систему, а не на ботву.

Что сажаем 2–7 мая:

— Картофель (если почва уже прогрелась до +8°C) — Морковь (лучше сеять пораньше, пока земля держит влагу) — Свёклу (ей нужно чуть теплее, чем моркови) — Редис (можно волнами, без загущения) — Лук и чеснок — Календулу, васильки, душистый горошек, алиссум

Лайфхак от бывалых: лук на перо можно высаживать почти весь месяц небольшими партиями, чтобы зелень подходила постепенно. Не надо сажать три грядки за раз — потом половину выбрасываете.

11–12 мая — отличные дни для посадки почти всего. Можно рискнуть с ранними томатами в теплице, посеять капусту, высадить ягодные кустарники.

Чего НЕ делаем в первой половине:

Не сажаем теплолюбивые культуры в открытый грунт. Огурцы, кабачки, тыквы, фасоль, перцы, баклажаны — всё это ждёт своего часа после 17 мая.

Вторая половина мая (растущая Луна: 17–30 мая) — время теплолюбивых

С 17 мая начинается самый активный период. Высаживают томаты, огурцы, перцы, баклажаны, зелень и цветы. Растущая Луна гонит соки вверх, растения быстро наращивают зелёную массу.

Помидоры: 2, 11, 12, 19, 20, 28–30 мая

Огурцы: 2, 11, 12, 19, 20, 26–30 мая

Капуста: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26–30 мая

Перец и баклажаны: 2, 11, 12, 19, 20, 28–30 мая

Кабачки: 2, 11, 12, 19, 20 мая

А вы знали? 26–27 мая — время растущей Луны в Весах — тоже отлично подходят для огурцов и кабачков. Многие об этих датах забывают, а зря.

Цветы: когда сажать, чтобы клумба взорвалась красками

Однолетники и многолетники лучше всего сеять 2, 11, 12, 19, 20, 23–27 мая.

Что цветёт лучше всего при посадке в эти дни:

— Бархатцы — Циннии — Настурция — Ипомея — Петунии — Астры — Космея

Для луковичных — 2, 11, 12, 19, 28–30 мая. Это георгины, гладиолусы, канны.

Но! Георгины, гладиолусы, канны и другие клубневые культуры отправляют в землю только после прогрева почвы. В холоде клубень не просыпается быстрее, зато подгнить может.

Главная ошибка мая: посадить всё на майские праздники

Знаете, что губит больше половины рассады? Желание всё сделать за длинные выходные. Приехали на дачу 1–3 мая, увидели солнце — и вперёд: томаты, огурцы, перцы, всё подряд.

А потом? Через два дня ночью +2 °C, земля холодная, листья у рассады потемнели, огурцы сидят как прибитые. Формально всё сделали «в срок», а по растениям видно: рано.

Три правила, которые спасут вашу рассаду:

Смотрите не на дату, а на температуру почвы. Холодная земля тормозит рост даже в благоприятный день. Для огурцов нужно минимум +15°C в грунте, для томатов — +12°C. Закаляйте рассаду минимум неделю. Домашнюю рассаду выносят сразу на грядку, без нормального привыкания к улице — это прямой путь к гибели растений. Лучше опоздать на 3 дня, чем посадить в холод. Несколько дней ожидания часто дают растениям лучший старт, чем посадка «точно по дате», но в неподходящие условия.

Особые культуры: к ним — особый подход

Картофель. В этот период высаживают картофель, но смотрите на почву. Если она липнет к лопате — ждите. Лучшие даты: 2, 6–7, 14–15, 28–30 мая.

Лук. Лук не заглубляют. Верхушка должна быть близко к поверхности. Крупный севок чаще стрелкуется, особенно если его хранили в холоде и посадили в непрогретую землю. Мелкий обычно спокойнее.

Чеснок. Яровой чеснок сажают в рыхлую, не заболоченную почву. Он не любит застой воды. В тяжёлой сырой грядке корни работают хуже, головки потом получаются слабее.

Морковь и свёкла. Морковь лучше сеять пораньше, пока земля держит влагу. Свёклу — чуть позже, когда теплее. Редис — волнами, без загущения и пересушки.

Вот и всё. Теперь вы знаете не просто даты, а логику мая-2026. Знаете, почему нельзя сажать 1-го числа, и почему 19–20 мая — это джекпот для любого огородника.