Флаг Ирана
Политика

Россия не дала на Совбезе ООН разрешения открыть Ормузский пролив силой

Алексей Рязанцев
Россия, Китай и Франция заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН, которая позволила бы применить военную силу для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Иран заблаговременно обратился к Москве с просьбой не допустить принятия документа, назвав его угрозой стабильности на Ближнем Востоке.

Об обращении Тегерана к Москве сообщил дипломатический источник в Исламской Республике, пишет «Лента.ру». Детали содержания самого документа раскрыл глава МИД России Сергей Лавров. Информация о позиции Франции, Китая и России в Совбезе поступила от дипломата и высокопоставленного представителя ООН.

Что происходит: история вопроса

Ормузский пролив — узкий морской коридор между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% мирового нефтяного трафика. Любая угроза судоходству здесь немедленно сказывается на мировых ценах на энергоносители и цепочках поставок.

Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты инициировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции. По данным газеты Financial Times, документ должен был предоставить международный мандат на проведение операций по восстановлению судоходства в проливе.

Ключевым стал один абзац. Как рассказал Лавров, он уполномочивал все заинтересованные государства — как в индивидуальном качестве, так и в составе коалиций — применять «все необходимые меры» для обеспечения свободы прохода судов. В ходе переговоров формулировку дополнили: «все необходимые оборонительные меры».

Почему Москва, Пекин и Париж выступили против

По оценке Лаврова, нынешняя редакция резолюции допускает двоякое толкование. Её можно использовать либо для намеренного срыва дипломатических переговоров, либо для легитимизации силовых действий против Ирана.

Москва, Пекин и Париж чётко обозначили позицию: они против любых формулировок, открывающих путь к применению военной силы. По имеющимся данным, три страны «фактически сорвали» попытку арабских государств получить от Совбеза разрешение на военные операции.

Примечательно, что разногласия не ограничились постоянными членами с правом вето. Среди непостоянных членов Совета тоже не оказалось единства. Документ уже перерабатывался несколько раз и сейчас находится в четвёртой редакции — без видимых шансов на принятие в нынешнем виде.

Позиция Тегерана

Иран действовал превентивно. Дипломатический источник в Исламской Республике подтвердил: Тегеран напрямую обратился к России с просьбой не допустить принятия документа. Аргумент — резолюция не решит проблему, а лишь усугубит её.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил ту же позицию публично: принятие резолюции осложнит ситуацию на Ближнем Востоке и станет частью проблемы, а не её решением.

Арабские страны — инициаторы резолюции — столкнулись с консолидированным сопротивлением не только великих держав, но и части непостоянных членов Совета. Это сигнал: в нынешнем формате провести силовой мандат через СБ ООН не удастся.

