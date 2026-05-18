Фото: первый канал/ выпуск программы "Давай поженимся!" от 18.05.2026
Новости кино и ТВОбщество

Директор музея Циолковского в Рязанской области нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

18 мая 2026 года в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся!» (16+), героем которого стал 34-летний Николай Медведков — директор Дома-музея Константина Циолковского в селе Ижевское Рязанской области.

Николай Медведков — человек с уникальным сочетанием качеств: хранитель культурного наследия и практичный хозяин земли. Он занимается пчеловодством, разведением домашнего скота, выращиванием овощных культур и одновременно получает третье высшее образование. Николай гордится многочисленными грамотами и наградами от местной администрации, мечтает сделать капитальный ремонт родового дома и не дать угаснуть родному краю. Для него непреложное правило — всегда помогать родителям.

Жених сразу обозначил свои принципы: он не приветствует заграничные поездки и не готов к переезду из родного села. На поддержку к Николаю пришёл родной брат Владимир.

Николай чётко сформулировал портрет своей будущей супруги. Он не обратит внимания на обладательницу экстравагантной внешности и накладных волос, не найдёт общий язык с болтушкой и не уживётся с амбициозной бизнес-вумен.

«Женюсь на скромной, любознательной барышне с хорошей репутацией, высшим образованием и длинной косой, которая переедет в моё село, будет выращивать цветы в саду, выдерживать молчаливую паузу, встречая меня с работы, и не падать в обморок при мысли о зачатии детей», — говорит Николай.

Он признаётся, что его предыдущие отношения заканчивались из-за боязни прекрасного пола погрязнуть в хозяйстве и домашней рутине. Будущая избранница должна быть готова ездить в командировки вместе с ним.

«Будущая супруга — хранительница домашнего очага. Это всегда убранный дом, приготовленная вкусная еда. Должна быть образованна, хорошо, если есть знание иностранных языков».

В числе своих недостатков директор музея назвал упрямство: последнее слово всегда будет за ним. При этом Николай подчёркивает: он готов разговаривать, уступать и принимать точку зрения женщины.

На сердце рязанского жениха претендовали три девушки: Валентина, Александра и Анастасия.

Валентина, 27 лет — специалист по охране труда на сельскохозяйственном предприятии, живёт на хуторе в Ростовской области. Она делает овощные заготовки, любит шить, вязать и вышивать. Гордится тем, что получила высшее образование по переработке продуктов питания, купила квартиру в ипотеку, мечтает закрыть долги, купить дом и родить дочь. Признаётся, что привыкла тратить деньги по своему усмотрению, не устраивает скандалы и не даёт пароли от телефона — избранник может ей доверять. У неё уже есть сын, с отцом которого она развелась из-за измены мужчины. Девушка готова стать многодетной матерью. Кроме того, Валентина закончила курсы по выживанию младенцев, астрологии, материнству, ламинированию ресниц, инвестициям, оформлению бровей, по борьбе с заиканием и кариесом. Для Николая она подготовила танец.

Александра, 28 лет — в прошлом специалист по продажам, сейчас преподаватель танцев в фитнес-клубе, живёт в Вологде. Занимается рукоделием, делает заготовки на компоты и практикует расслабляющий массаж. Гордится тем, что в одиночку растит двоих детей и следит за фигурой. Мечтает завести бенгальскую кошку, купить дом и разбить фруктовый сад на участке. К мужчине готова переехать после пяти свиданий. Александра показала Николаю танец на каблуках.

Анастасия, 26 лет — искусствовед, младший научный сотрудник художественного музея, живёт в Краснодаре. Она организовывает выставки, коллекционирует картины современных художников, пишет книгу в жанре фантастики, обожает мыть полы. Гордится научными статьями, мечтает открыть приют для животных, купить дачу и родить детей. Предупреждает, что живёт с мамой, бабушкой и собакой, надеется, что Николай подружится со всеми членами её семьи. Анастасия готова переехать к Николаю и взять маму с собой, однако он жить с её мамой не согласен — только приезжать друг к другу, навещать. До этого отношения были с мужчиной из Санкт-Петербурга, они не сложились из-за расстояния и обмана избранника. Она подготовила для Николая сюрприз — сценку-командировку, где директор рязанского музея встретился с марсианином.

«Жених 100 из 100, редкий мужчина на нашей программе. Рожать от такого мужчины — счастье, потому что знает, для чего ему дети, знает, как воспитывать, и попадаете сразу в семью. Рекомендую», — отметила ведущая программы Лариса Гузеева.

После долгих размышлений, консультаций с братом Владимиром и советов от ведущих программы, Николай принял решение: его избранницей стала Валентина.

Предыдущая статья
Эксперт раскрыл, откуда шла массированная атака БПЛА на Москву
Следующая статья
Baza: в Москве сотрудники полиции изнасиловали девушку в патрульной машине

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Темы

Общество

Павел Малков почтил память жертв атаки ВСУ и пообещал поддержку пострадавшим

Губернатор Рязанской области Павел Малков возложил цветы у стихийного мемориала в память о жертвах варварской террористической атаки киевского режима.
Общество

На полигоне под Рязанью запретили охоту и сбор грибов из-за стрельб

В Сельцах Рязанской области введён запрет на охоту, рыбалку и сбор грибов. Ограничения будут действовать с 18 мая по 31 декабря 2026 года.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 мая

День новых возможностей, важных решений и неожиданных поворотов. Звёзды подсказывают: доверяйте интуиции, но не отключайте разум.
Общество

Вандалы испортили спортивную площадку в Скопинском округе

Администрация села Успенское в Скопинском округе обратилась в полицию с заявлением о порче муниципального имущества. Неизвестные злоумышленники повредили оборудование современной спортивной площадки, установленной в прошлом году.
Здоровье

Врач Кондрахин рассказал, как пережить жару до +33°C и сохранить здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал рекомендации, как вести себя во время оранжевого уровня погодной опасности из-за жары.
Новости России

Водитель автобуса погибла, пытаясь остановить 10-тонную машину руками в Тюмени

В Тюмени произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 48-летняя женщина-водитель автобуса.
Общество

Пенсию работающих граждан в России повысятся второй раз в 2026 году

После увеличения размера пенсий с 1 января 2026 года следующее повышение для работающих пенсионеров произойдёт 1 августа 2026 года. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Общество

Аномальную жару, пришедшую в Рязанскую область, показали из космоса

Роскосмос опубликовал уникальные спутниковые снимки Центр Европейской части России, сделанные аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье