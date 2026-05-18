18 мая 2026 года в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся!» (16+), героем которого стал 34-летний Николай Медведков — директор Дома-музея Константина Циолковского в селе Ижевское Рязанской области.

Николай Медведков — человек с уникальным сочетанием качеств: хранитель культурного наследия и практичный хозяин земли. Он занимается пчеловодством, разведением домашнего скота, выращиванием овощных культур и одновременно получает третье высшее образование. Николай гордится многочисленными грамотами и наградами от местной администрации, мечтает сделать капитальный ремонт родового дома и не дать угаснуть родному краю. Для него непреложное правило — всегда помогать родителям.

Жених сразу обозначил свои принципы: он не приветствует заграничные поездки и не готов к переезду из родного села. На поддержку к Николаю пришёл родной брат Владимир.

Николай чётко сформулировал портрет своей будущей супруги. Он не обратит внимания на обладательницу экстравагантной внешности и накладных волос, не найдёт общий язык с болтушкой и не уживётся с амбициозной бизнес-вумен.

«Женюсь на скромной, любознательной барышне с хорошей репутацией, высшим образованием и длинной косой, которая переедет в моё село, будет выращивать цветы в саду, выдерживать молчаливую паузу, встречая меня с работы, и не падать в обморок при мысли о зачатии детей», — говорит Николай.

Он признаётся, что его предыдущие отношения заканчивались из-за боязни прекрасного пола погрязнуть в хозяйстве и домашней рутине. Будущая избранница должна быть готова ездить в командировки вместе с ним.

«Будущая супруга — хранительница домашнего очага. Это всегда убранный дом, приготовленная вкусная еда. Должна быть образованна, хорошо, если есть знание иностранных языков».

В числе своих недостатков директор музея назвал упрямство: последнее слово всегда будет за ним. При этом Николай подчёркивает: он готов разговаривать, уступать и принимать точку зрения женщины.

На сердце рязанского жениха претендовали три девушки: Валентина, Александра и Анастасия.

Валентина, 27 лет — специалист по охране труда на сельскохозяйственном предприятии, живёт на хуторе в Ростовской области. Она делает овощные заготовки, любит шить, вязать и вышивать. Гордится тем, что получила высшее образование по переработке продуктов питания, купила квартиру в ипотеку, мечтает закрыть долги, купить дом и родить дочь. Признаётся, что привыкла тратить деньги по своему усмотрению, не устраивает скандалы и не даёт пароли от телефона — избранник может ей доверять. У неё уже есть сын, с отцом которого она развелась из-за измены мужчины. Девушка готова стать многодетной матерью. Кроме того, Валентина закончила курсы по выживанию младенцев, астрологии, материнству, ламинированию ресниц, инвестициям, оформлению бровей, по борьбе с заиканием и кариесом. Для Николая она подготовила танец.

Александра, 28 лет — в прошлом специалист по продажам, сейчас преподаватель танцев в фитнес-клубе, живёт в Вологде. Занимается рукоделием, делает заготовки на компоты и практикует расслабляющий массаж. Гордится тем, что в одиночку растит двоих детей и следит за фигурой. Мечтает завести бенгальскую кошку, купить дом и разбить фруктовый сад на участке. К мужчине готова переехать после пяти свиданий. Александра показала Николаю танец на каблуках.

Анастасия, 26 лет — искусствовед, младший научный сотрудник художественного музея, живёт в Краснодаре. Она организовывает выставки, коллекционирует картины современных художников, пишет книгу в жанре фантастики, обожает мыть полы. Гордится научными статьями, мечтает открыть приют для животных, купить дачу и родить детей. Предупреждает, что живёт с мамой, бабушкой и собакой, надеется, что Николай подружится со всеми членами её семьи. Анастасия готова переехать к Николаю и взять маму с собой, однако он жить с её мамой не согласен — только приезжать друг к другу, навещать. До этого отношения были с мужчиной из Санкт-Петербурга, они не сложились из-за расстояния и обмана избранника. Она подготовила для Николая сюрприз — сценку-командировку, где директор рязанского музея встретился с марсианином.

«Жених 100 из 100, редкий мужчина на нашей программе. Рожать от такого мужчины — счастье, потому что знает, для чего ему дети, знает, как воспитывать, и попадаете сразу в семью. Рекомендую», — отметила ведущая программы Лариса Гузеева.

После долгих размышлений, консультаций с братом Владимиром и советов от ведущих программы, Николай принял решение: его избранницей стала Валентина.