Вандалы испортили спортивную площадку в Скопинском округе

Администрация села Успенское в Скопинском округе обратилась в полицию с заявлением о порче муниципального имущества. Неизвестные злоумышленники повредили оборудование современной спортивной площадки, установленной в прошлом году.

По имеющейся информации, вандалы пытались выломать несколько тренажёров, а на сиденьях других оставили глубокие порезы ножом. Площадка, ставшая местом притяжения для местной молодёжи и семей с детьми, была оборудована гимнастическими скамьями и силовыми тренажёрами, защищёнными от непогоды специальным навесом.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются личности причастных к акту вандализма.