Изображение сгенерировано нейросетью
Врач Кондрахин рассказал, как пережить жару до +33°C и сохранить здоровье

Анастасия Мериакри
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал рекомендации, как вести себя во время оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что с 11:00 до 16:00, а в идеале — до 18:00, необходимо максимально ограничить активность и пребывание на солнце.

«Рекомендуется меньше двигаться, так как вырабатывается дополнительное тепло. Лучше находиться в прохладном месте вдали от источников света», — отметил эксперт.

Если избежать выхода на улицу невозможно, врач советует постоянно восполнять водный баланс.

«Важно пить чистую негазированную воду каждые пять минут маленькими глотками», — пояснил Кондрахин.

Норма потребления в такую погоду — примерно 30–40 миллилитров на килограмм массы тела. Особое внимание стоит уделить температуре воды. Лучше всего усваивается жидкость, температура которой близка к температуре тела — около 37 градусов.

Для защиты от ультрафиолета необходимо использовать солнцезащитные кремы с SPF не ниже 45–50.

«Защита держится в течение суток у одних средств, у других ее нужно повторять каждые 2–3 часа, поэтому стоит наносить средство согласно инструкции. Старение кожи начинается с загара, поэтому лучше закрывать от солнца все видимые кожные покровы», — добавил врач.

Также рекомендуется носить светлый головной убор с отверстиями для проветривания.

Соблюдение этих правил поможет не только избежать недомогания, но и извлечь пользу из жаркой погоды: усиливается метаболизм, организм очищается через поры.

В Рязанской области аномальная жара с температурой выше нормы на 7–10 градусов продлится всю неделю.

