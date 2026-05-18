Врач Кондрахин рассказал, как пережить жару до +33°C и сохранить здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал рекомендации, как вести себя во время оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что с 11:00 до 16:00, а в идеале — до 18:00, необходимо максимально ограничить активность и пребывание на солнце.
Если избежать выхода на улицу невозможно, врач советует постоянно восполнять водный баланс.
Норма потребления в такую погоду — примерно 30–40 миллилитров на килограмм массы тела. Особое внимание стоит уделить температуре воды. Лучше всего усваивается жидкость, температура которой близка к температуре тела — около 37 градусов.
Для защиты от ультрафиолета необходимо использовать солнцезащитные кремы с SPF не ниже 45–50.
Также рекомендуется носить светлый головной убор с отверстиями для проветривания.
Соблюдение этих правил поможет не только избежать недомогания, но и извлечь пользу из жаркой погоды: усиливается метаболизм, организм очищается через поры.
В Рязанской области аномальная жара с температурой выше нормы на 7–10 градусов продлится всю неделю.