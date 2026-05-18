Фото: Изображение от freepik
Погода

Магнитные бури снова накрыли Землю, геомагнитная обстановка ухудшается

Анастасия Мериакри
Магнитные бури, которые накрыли Землю в выходные, не собираются уходить. Солнце продолжает давить, и ближайшие дни, по прогнозам ученых ИКИ РАН, могут стать очень тяжёлыми для метеозависимых людей.

Бури не исчезли, а просто сменили форму. Сейчас на Землю влияет не одиночная вспышка, а целый затяжной процесс, связанный с крупной корональной дырой. Скорость солнечного ветра остаётся повышенной — 500–600 км/с против обычных 300–400 км/с. Магнитосфера не успокоилась, а лишь адаптировалась к постоянному давлению.

В ближайшие сутки к планете подойдёт дополнительный выброс плазмы после вспышки 16 мая, что может снова вывести индексы в красную зону. Учёные отмечают, что активность Солнца сейчас «нервная» и непредсказуемая.

Особую тревогу вызывает новый центр активности на обратной стороне Солнца. По словам специалистов, это один из самых опасных объектов за последние годы, сравнимый с областью, вызвавшей сильнейшую бурю за 20 лет в мае 2024 года.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
  • 18 мая — продолжение давления.
    Ночь и утро относительно спокойные (Kp 2–3), но к вечеру индекс подскакивает до Kp 5 — это уже полноценная магнитная буря. Вероятность бури — 75%. Особенно тяжело переносится вечерний удар на фоне накопленной усталости.
  • 19 мая — буря перестраивается.
    Ночью и утром новый всплеск (Kp 5 и выше), затем снижение до 2–3, но фон остаётся нестабильным. Вероятность бури — 31%, ещё 35% — вероятность возмущений. Ощущения могут быть «рваными»: самочувствие «плывёт» даже без резких пиков.
  • 20 мая — постепенное выравнивание.
    Фон становится спокойным (Kp 2–3), резких скачков нет. Вероятность бури падает до 12%. Однако это медленный выход из нагрузки: слабость и усталость могут сохраняться ещё несколько дней.

Солнце ведёт себя нестабильно, и история с магнитными бурями ещё не закончена. Метеозависимым стоит быть особенно внимательными к своему состоянию в ближайшие дни.

По материалам Life.ru

