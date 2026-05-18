В Рязани 22-летний мужчина продал чужую «Ладу» ради наркотиков

В Рязани сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже легкового автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

К правоохранителям обратилась 36-летняя жительница города. Она сообщила, что её автомобиль «Лада Гранта» пропал с парковки у автосервиса. Машина была неисправна, и владелица оставила её у мастерской, положив ключ от замка зажигания в салон. Женщина договорилась с мастером, что утром он приступит к ремонту.

Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что вечером автомобиль буксировали с места парковки. По описанию транспортного средства, участвовавшего в буксировке, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний рязанец.

Вскоре злоумышленника задержали, а похищенный автомобиль нашли и изъяли.

По предварительным данным, молодой человек нуждался в деньгах для покупки наркотиков, к которым пристрастился недавно. Он целенаправленно искал автомобили, оставленные у ворот автосервисов и гаражных кооперативов, рассчитывая найти незапертую машину. Обнаружив «Ладу Гранта» с ключами внутри, он продал её знакомому и лично помог отбуксировать авто к дому покупателя.

Следователь отдела МВД РФ по Октябрьскому району возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.