Рязанцам назвали популярные мошеннические схемы перед выпускным

В преддверии последних звонков и выпускных УМВД России по Рязанской области предупреждает о всплеске мошеннических схем, нацеленных на школьников, их родителей и учителей. Злоумышленники пользуются суматохой и желанием сделать праздник незабываемым, расставляя ловушки в интернете и мессенджерах.

Вот самые популярные способы обмана, о которых стоит знать:

Фейковые магазины цветов и подарков

Вам предлагают шикарные букеты или подарки по невероятно низким ценам? Сайт пестрит только восторженными отзывами, а оплатить заказ можно только переводом на карту физлица? Это классический фейковый сайт. После оплаты товар вам, разумеется, не доставят, а деньги вернуть будет практически невозможно.

Фишинговые сайты «маркетплейсов»

Мошенники присылают письма или сообщения с «выгодными акциями» от известных брендов. Ссылка ведет на поддельную страницу, которая один в один копирует оригинал.

Цель: украсть данные вашей банковской карты и пароли. Всегда проверяйте адрес сайта в строке браузера (он может отличаться всего на одну букву) и наличие безопасного соединения (значок замка).

«Вы выиграли приз!»

В соцсетях или мессенджерах вам сообщают, что вы стали победителем конкурса и выиграли скидку на банкет или ценный подарок. Но есть условие: нужно оплатить «доставку» или «налог» переводом на карту.

Запомните: в настоящих конкурсах платить за приз никогда не просят.

Цветы с опасным кодом

Мошенники могут заказать доставку цветов учителю или выпускнице от анонимного отправителя. Затем следует звонок: «Назовите код из СМС для подтверждения доставки». Никогда не сообщайте коды из СМС! Это не подтверждение доставки, а способ получить доступ к вашему онлайн-банку, чтобы украсть деньги или оформить кредит.