Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: кому звезды сулят удачу, а кому — осторожность

Анастасия Мериакри
Неделя с 18 по 24 мая требует спокойной уверенности и такта. Финансы любят анализ, а отношения — тишину и внимание. Доверяйте интуиции, но проверяйте факты.

Звезды советуют действовать спокойно, но уверенно. Многое решит ваша выдержка: не спешите с выводами и держите планы при себе. Разбираемся, кого ждет удача, как управлять финансами и что готовят небесные светила каждому знаку.

Главный принцип недели

Лучше действовать спокойно, но уверенно: сейчас многое решает выдержка. Не спешите с выводами и не рассказывайте о планах раньше времени.

Фавориты недели

ТЕЛЕЦ — удачные рабочие решения и уверенное движение вперед.
ДЕВА — новые начинания и важные личные шаги принесут плоды.
СКОРПИОН — внимание окружающих, поддержка и полезные связи.

ОВЕН

На этой неделе вы можете оказаться в центре внимания: ваши идеи заметят, а планы получат поддержку. Хорошее время для новых задач и карьерных шагов, но важно не перегружать себя встречами и развлечениями.

Совет недели: опирайтесь на тех, кому доверяете.

Благоприятные дни: 19, 21 мая

Неблагоприятный день: 23 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — заявите о себе
  • Среда — обсудите планы
  • Суббота — берегите силы

ТЕЛЕЦ

Неделя складывается удачно для работы, общения с руководством и решения текущих задач. Во второй половине появится больше сил и уверенности, а новые идеи могут быстро дать результат.

Совет недели: двигайтесь вперед без лишних сомнений.

Благоприятные дни: 18, 22 мая

Неблагоприятный день: 20 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — говорите о важном
  • Пятница — действуйте
  • Воскресенье — доверяйте себе

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя будет благоприятной для общения, знакомств и восстановления старых связей. Возможна стабилизация в деньгах и удача в делах. Главное — не уходить с головой в работу.

Совет недели: сохраняйте баланс между делами и семьей.

Благоприятные дни: 19, 22 мая

Неблагоприятный день: 24 мая

Подсказки звезд:

  • Вторник — знакомьтесь
  • Четверг — шутите мягче
  • Воскресенье — будьте с родными

РАК

Сейчас важно больше отдыхать, бывать на свежем воздухе и возвращать себе равновесие. Неделя подходит для романтики и семейных встреч, а с деньгами лучше сохранять осторожность.

Совет недели: не вступайте в мелкие ссоры.

Благоприятные дни: 20, 23 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — не спешите
  • Среда — считайте расходы
  • Суббота — выбирайте спокойствие

ЛЕВ

На неделе могут прийти значимые новости. Знания и настойчивость обеспечат результат, но с деньгами и документами лучше быть внимательнее.

Совет недели: не принимайте решений на эмоциях.

Благоприятные дни: 18, 21 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — используйте шанс
  • Четверг — внимание к деталям
  • Пятница — не спорьте

ДЕВА

Хорошее время для новых дел, знакомств и важных шагов в личной жизни. Энергии будет достаточно, чтобы справиться со сложными вопросами.

Совет недели: действуйте решительно, но спокойно.

Благоприятные дни: 19, 23 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Подсказки звезд:

  • Вторник — начинайте важное
  • Четверг — слушайте интуицию
  • Суббота — миритесь

ВЕСЫ

Первая половина недели может быть яркой: встречи и новые идеи поднимут настроение. В делах вы сможете проявить себя, но важно беречь здоровье и не втягиваться в напряженные разговоры.

Совет недели: используйте удачу без спешки.

Благоприятные дни: 20, 22 мая

Неблагоприятный день: 18 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — берегите силы
  • Среда — проявляйтесь
  • Пятница — соглашайтесь на новое

СКОРПИОН

Неделя будет благоприятной для любви, общения и расширения связей. Вы сможете оказаться в центре внимания и получить поддержку в делах. Особенно важно доверять себе.

Совет недели: опирайтесь на интуицию.

Благоприятные дни: 19, 24 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Подсказки звезд:

  • Вторник — принимайте внимание
  • Четверг — не спорьте
  • Воскресенье — планируйте покупки

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет насыщенной: и на работе, и в семье. Многие планы могут сложиться удачно, если не рассказывать о них всем подряд.

Совет недели: не раскрывайте свои намерения раньше времени.

Благоприятные дни: 18, 20 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — беритесь за главное
  • Среда — договаривайтесь
  • Пятница — не рискуйте

КОЗЕРОГ

Возможны новые знакомства и важные перемены, особенно в дороге или через людей издалека. Энергии будет много, но ее лучше направить на творчество, работу и продуманные решения.

Совет недели: не делайте поспешных выводов.

Благоприятные дни: 21, 23 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

Подсказки звезд:

  • Вторник — присмотритесь к людям
  • Четверг — ищите поддержку
  • Суббота — проявляйтесь

ВОДОЛЕЙ

В начале недели хорошо заняться рабочим пространством, делами и планами на будущее. Решительность поможет многое успеть. Во второй половине возможны усталость и недопонимание с друзьями, поэтому выходные лучше провести дома.

Совет недели: не забывайте о близких.

Благоприятные дни: 18, 21 мая

Неблагоприятный день: 23 мая

Подсказки звезд:

  • Понедельник — наведите порядок
  • Четверг — действуйте
  • Суббота — отдыхайте

РЫБЫ

Неделя подходит для любви, свиданий, заботы о себе. В работе тоже возможна удача, особенно если соблюдать правила и не позволять себе лишней вольности перед руководством.

Совет недели: выражайте чувства бережно.

Благоприятные дни: 20, 24 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Подсказки звезд:

  • Среда — займитесь собой
  • Пятница — не тратьте лишнего
  • Воскресенье — устройте сюрприз

По материалам 7Дней.ru

