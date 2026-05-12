Ученые бьют тревогу: река из Библии может пересохнуть и сбудется пророчество о конце света

Библейские пророчества о конце света могут обрести реальные очертания: ученые фиксируют тревожное сокращение объема воды в Евфрате — одной из четырех рек, связанных с Эдемским садом. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов река может полностью пересохнуть уже через 15 лет.

Река Евфрат, упомянутая в Библии как одна из четырех рек Эдемского сада, стремительно мелеет. В Книге Откровение говорится, что перед концом света ангел выливает одну из «семи чаш» суда, и вода в Евфрате иссякает, чтобы подготовить путь царям с Востока. Сегодня эта библейская деталь обретает зловещую актуальность.

Современные исследования подтверждают: Евфрат, самая длинная река Западной Азии, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, теряет воду угрожающими темпами. Причины — учащающиеся засухи и растущее потребление ресурсов на фоне увеличения населения. По словам гидролога Джей Фамильетти, после засухи 2007 года регион так и не оправился. Бассейны Тигра и Евфрата занимают второе место в мире по темпам потери подземных вод, уступая только Индии.

Эксперты по климату не исключают, что при сохранении текущих тенденций Евфрат может пересохнуть уже к 2040 году.