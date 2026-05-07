Общественник Иванов объяснил, почему йога опасна для православных христиан

Православным верующим не стоит увлекаться модными восточными практиками. Йога, дзен, трансцендентальная медитация — всё это противоречит христианской традиции. С таким заявлением выступил Михаил Иванов, возглавляющий общественное движение «Россия Православная».

Он объяснил: дело не в самих упражнениях или дыхательных техниках. Проблема глубже. За этими практиками стоит языческое мировоззрение, в котором нет места личному Богу. Там Творец и творение сливаются в одно. Вместо живого диалога с Господом человеку предлагают раствориться в «космическом сознании».

Продолжение после рекламы

Цель восточных медитаций — остановить работу ума. Достичь транса. Войти в состояние «просветления». Это не имеет ничего общего с христианской молитвой, подчеркнул Иванов. Молитва — это встреча. Разговор. Обращение к живому Богу, который слышит и отвечает.

То, что сегодня массово продают как безобидное «оздоровление» или «снятие стресса», на деле открывает дверь в иную духовную реальность. И там действуют силы, которые небезразличны к человеку. Не в лучшем смысле этого слова. Святые отцы много веков назад предупреждали об опасности самовольного погружения в измененные состояния сознания. Человек становится уязвим. Теряет защиту. Открывается для бесовских наваждений.

Но слово «медитация» существует и в христианстве. Только смысл у него другой. Это не отключение разума, а, наоборот, сосредоточенное размышление. О Боге. О Священном Писании. О Его творениях. Можно читать Псалтырь, вдумываться в каждое слово, пропускать через сердце. Вот это — христианская медитация, пояснил Иванов.

Разница принципиальная. В одном случае ты гасишь сознание, чтобы слиться с безличной энергией. В другом — обостряешь внимание, чтобы услышать голос Того, Кто любит тебя лично.