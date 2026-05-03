Все говорят, что май — месяц любви и цветущих садов. Но астролог Василиса Володина смотрит на календарь и хмурится. Уже 1 мая Луна вошла в такую фазу, что эмоции людей начнут зашкаливать, а решения — приниматься на пике импульса. А что, если я скажу вам, что три знака Зодиака рискуют наделать таких ошибок в мае, о которых будут жалеть до конца года? Дочитайте до раздела про свой знак — там я раскрою не только угрозы, но и золотые возможности, которые прячутся в этом противоречивом месяце.

Почему май 2026 — астрологическая аномалия?

Ах, как же мы любим май! Шашлыки, первые купания, романтика под звездами… Но вселенная, похоже, приготовила сценарий поинтереснее банальной идиллии.

Василиса Володина в своем майском прогнозе сразу расставила точки над «ё»: 1 мая Луна станет «бешеной». Что это значит? В астрологии есть такие дни, когда спутник Земли находится в напряженных аспектах с другими планетами — и тогда наша эмоциональная стабильность летит ко всем чертям. Импульсивные покупки, ссоры на ровном месте, внезапные увольнения «в сердцах»… Знакомо?

Но это только верхушка айсберга. Володина выделила самую острую неделю месяца (первые семь дней!), когда энергии будут столь противоречивыми, что даже спокойные Тельцы рискуют швырнуть телефон в стену. А уж что говорить про огненные знаки…

А вы уверены, что готовы к майским сюрпризам звезд?

Кому повезет, а кому лучше залечь на дно

Володина четко обозначила: в мае есть важные знаки Зодиака, которые окажутся в центре космических событий.

Телец — главный герой месяца. Почему? 8 мая произойдет Новолуние в Тельце — мощнейшее событие, которое открывает «окно возможностей» для этого знака. Новая работа, новые отношения, новый уровень дохода — все это может свалиться на Тельцов, как манна небесная. Но есть нюанс: если Телец в этот момент будет цепляться за старое (токсичные связи, нелюбимую работу), вселенная выбьет почву из-под ног насильно. Ой, больно будет!

Рак и Козерог — знаки, которым Володина советует быть осторожнее. Раки в мае рискуют утонуть в эмоциях (особенно в первую неделю), а Козероги столкнутся с неожиданными препятствиями в карьере. Но главный секрет, о котором все молчат, ждет вас впереди — в разделе про ваш знак я расскажу, как превратить майские вызовы в трамплин для роста.

О любви в мае: кому целоваться, а кому — бежать от Купидона

Раздел о любви в прогнозе Володиной начинается на 6-й минуте — и там столько деталей, что хочется сразу бежать и проверять свой знак!

Вот что мы выловили из астрологической мудрости:

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) — в мае вам нельзя флиртовать на автопилоте. Велик риск встретить «того самого/ту самую», когда вы совсем не готовы. Или, наоборот, влюбиться в человека, который принесет только драму.

— в мае вам нельзя флиртовать на автопилоте. Велик риск встретить «того самого/ту самую», когда вы совсем не готовы. Или, наоборот, влюбиться в человека, который принесет только драму. Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) — ваша интуиция в мае обострена до предела. Если сердце шепчет «беги» — бегите, не раздумывая. Если шепчет «это твой человек» — не слушайте голос разума, он вас обманет.

— ваша интуиция в мае обострена до предела. Если сердце шепчет «беги» — бегите, не раздумывая. Если шепчет «это твой человек» — не слушайте голос разума, он вас обманет. Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) — вам звезды дарят легкость и обаяние. Май — ваше время для знакомств, но не торопитесь с серьезными решениями до конца месяца.

— вам звезды дарят легкость и обаяние. Май — ваше время для знакомств, но не торопитесь с серьезными решениями до конца месяца. Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) — вы в мае будете как магниты для новых людей. Но Володина предупреждает: не все, кто притягивается, достойны вашего внимания. Фильтруйте!

Риторический вопрос: а вы готовы рискнуть сердцем в этот взрывоопасный май?

Новолуние в Тельце — особый момент мая, который нельзя пропустить

8 мая 2026 года — запишите эту дату маркером в календаре!

Новолуние в Тельце происходит раз в год, и оно всегда связано с материальным миром: деньгами, имуществом, стабильностью, удовольствиями. Володина называет это время «окном для исполнения желаний», но с важной оговоркой: желания должны быть конкретными и связанными с реальностью, а не фантазиями.

Хотите прибавку к зарплате? Новолуние — момент, когда можно попросить начальство. Мечтаете о собственном жилье? Именно 8 мая стоит начать просмотр вариантов или подать заявку на ипотеку. Хотите улучшить отношения? Организуйте романтический ужин именно в этот день — энергия Тельца усилит чувственность и близость.

Но главный секрет Новолуния — оно работает только для тех, кто готов отпустить старое. Если вы цепляетесь за токсичного партнера, скучную работу или вредные привычки, новое просто не войдет в вашу жизнь. Вселенная не любит «двойных стандартов»: хочешь новое — освободи место!

Прогноз по знакам Зодиака: кому повезет, кому — терпеть, кому — действовать

Овен (21.03–19.04) — вам нужно затормозить, иначе врежетесь в стену

Овнам май покажется месяцем сплошных препятствий. Володина предупреждает: ваша импульсивность в первую неделю может привести к серьезным конфликтам. Хотите уволиться? Сказать начальнику все, что вы о нем думаете? Стоп! Подождите хотя бы до 15 мая — тогда эмоции улягутся, и вы увидите ситуацию трезво.

Зато в любви Овнам повезет ближе к концу месяца. Если вы одиноки — готовьтесь к интригующему знакомству.

Телец (20.04–20.05) — ваш звездный час, но не расслабляйтесь

Главные герои мая! Новолуние 8 мая в вашем знаке — это ваш личный день рождения от вселенной. Загадывайте желания, начинайте проекты, меняйте имидж, объясняйтесь в любви. Все, что вы запустите в этот день, имеет шанс стать успешным.

Но Володина честно говорит: если Телец ленив и боится перемен, май станет для него болезненным «пинком» от судьбы. Увольнение, разрыв, финансовые потери — все это способы вселенной сказать: «Хватит стоять на месте!»

Близнецы (21.05–20.06) — болтайте меньше, делайте больше

Близнецам Володина советует быть осторожнее со словами. В мае ваша болтливость может сыграть злую шутку: обронили секрет — и вот уже весь офис в курсе. Пообещали помочь — и теперь на вас висит чужая работа.

Зато в творчестве и новых знакомствах — полный успех! Май — время расширять круг общения, но не углубляться в серьезные отношения. Пока.

Рак (21.06–22.07) — погружение в себя или прорыв?

Раки в мае окажутся в состоянии эмоциональных качелей. Володина уделяет Ракам целых 2,5 минуты — и это показатель! Для вас май — время внутренней работы. Копаться в прошлом, анализировать отношения, искать ответы на вопросы «кто я» и «чего я хочу».

Опасность: утонуть в эмоциях и самокопании. Выход: найти хобби или практику (медитация, йога, арт-терапия), которая поможет «заземлиться».

Лев (23.07–22.08) — вас ждет признание, но не зазнавайтесь

Львам май принесет долгожданное внимание. Проект, над которым вы работали, заметят. Усилия в отношениях окупятся. Начальство увидит ваш потенциал.

Но Володина предупреждает: не задирайте нос! Гордыня в мае — ваш главный враг. Звезды дают вам признание не для того, чтобы вы почивали на лаврах, а чтобы вы двигались дальше.

Дева (23.08–22.09) — перфекционизм отдыхает, живите моментом

Девам астролог советует… расслабиться! Да-да, именно так. Ваше стремление все контролировать в мае только навредит. Позвольте событиям течь своим чередом.

Особенно это касается отношений: если постоянно анализировать партнера и искать «красные флаги», вы так никого и не впустите в сердце.

Весы (23.09–22.10) — выбор между комфортом и мечтой

Весам в мае придется делать выбор. И это будет непросто! Володина говорит, что многие Весы столкнутся с дилеммой: остаться в зоне комфорта (стабильная, но скучная работа, привычные, но пресные отношения) или рискнуть ради мечты.

Подсказка от звезд: если сердце говорит «рискни» — рискуйте. Весы слишком часто живут головой, а май — месяц сердца.

Скорпион (23.10–21.11) — контролируйте ревность, она сыграет злую шутку

Скорпионам Володина посвятила предупреждение: ваша страсть в мае может перерасти в одержимость. Ревность, подозрения, желание контролировать партнера — все это разрушит даже крепкие отношения.

В карьере — успех, если научитесь работать в команде. Скорпионы-одиночки в мае будут буксовать.

Стрелец (22.11–21.12) — путешествия отменяются, но обучение — ваше все

Стрельцам хочется сорваться в путешествие, но Володина советует: не в мае! Лучше вложите энергию в обучение — запишитесь на курсы, освойте новый навык, прочитайте книгу, которую давно откладывали.

Май для Стрельцов — месяц накопления знаний, а не впечатлений.

Козерог (22.12–19.01) — карьерный рост через… падение?

Козероги столкнутся с неожиданными препятствиями на работе. Проект, в который вы вложили душу, могут отклонить. Начальство может раскритиковать.

Но Володина говорит: это не конец, а урок. Вселенная показывает вам слабые места, чтобы вы стали сильнее. Май — время не рваться вперед, а укреплять фундамент.

Водолей (20.01–18.02) — инновации или хаос?

Водолеям май подарит фонтан идей! Вы будете генерировать концепции направо и налево. Но Володина предупреждает: не распыляйтесь! Выберите одну-две идеи и сфокусируйтесь на них. Иначе май закончится ворохом незавершенных проектов.

Рыбы (19.02–20.03) — интуиция на пике, используйте!

Рыбам май дарит мощнейшую интуицию. Вы будете чувствовать людей и ситуации насквозь. Используйте это! Доверяйте внутреннему голосу — он не подведет.

Опасность: уйти в иллюзии и мечтательность. Звезды дают вам интуицию не для того, чтобы вы витали в облаках, а чтобы действовали точно и своевременно.

Что делать с этим всем? Мой человеческий вывод

Ну что, мои дорогие астроманьяки и скептики, дочитали до конца?

Май 2026 — месяц, который точно не будет скучным. Василиса Володина, как опытный штурман, указала нам на рифы и маяки. Теперь дело за нами: игнорировать предупреждения или использовать подсказки звезд себе во благо.

Лично я планирую 8 мая зажечь свечи, написать список желаний (конкретных, не абстрактных!) и спокойно пережить первую неделю, не принимая импульсивных решений. А вы?