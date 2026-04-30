Поисковая группа получит всего пару недель для розыска пропавших Усольцевых в Красноярском крае — между сходом снега и появлением листвы на деревьях. Об этом ТАСС сообщил сибирский охотник Александр Багаев.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в поход в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин Партизанского района. Масштабная поисковая операция результатов не дала.

Полномасштабные поиски возобновят в начале мая, как только сойдёт снег.

«Нормальные поиски возможны после схода снега и до появления листвы. С листвой и травой ничего не увидишь, передвигаться тяжело», — пояснил Багаев.

По его словам, в Кутурчинском Белогорье снег сойдёт позже, чем под Красноярском. На северных склонах пролежит ещё долго. «До листвы — недели две. Листва пойдёт числам к двадцатым мая», — добавил охотник.

Весной ручьи и болота полноводные из-за таяния. «По прямой сильно не походишь. Надо знать местность», — отметил он.

«Купол» от операторов

Сотовые операторы могут помочь в поисках, считает бывший следователь СК России Василий Козлов. По запросу следствия они предоставляют данные об абонентах и звонках в конкретной местности.

«Если исчезновение произошло недалеко от населённого пункта, следствие может запросить «купол» — сведения обо всех телефонных соединениях с указанием базовых станций по судебному решению», — рассказал Козлов РИА Новости.

Так следствие узнаёт всех, кто находился в местности в период исчезновения — особенно в день пропажи. Затем проверяют этих лиц на причастность.

«Мы увидим, кого там ранее не было — тех, кто приехал вместе с Усольцевыми», — объяснил эксперт.

Обстоятельства пропажи Усольцевых

Поиски начались после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. В машине семьи нашли крупную сумму денег. Туристического снаряжения не было.

Установлено: Усольцевы были в лёгкой одежде. По дороге на гору их видели двое туристов. Телефон Сергея Усольцева в последний раз вышел в сеть вечером в день пропажи.

Следствие отрабатывало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Версию о побеге практически не рассматривают, так как против неё собранные по делу доказательства.