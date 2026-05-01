Генерал рассказал, откуда запускают дроны по Уралу

Беспилотники, которые на протяжении недели атаковали Урал и Приуралье, могли запускать не с Украины, а с территории Казахстана. Такую версию в разговоре с «МК» назвал военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Под удар попали сразу несколько городов: Оренбург, Орск, Челябинск, Екатеринбург. Затем дроны направили в сторону Перми. В ночь на 30 апреля один из них атаковал объект «Транснефти». После этого в городе отменили занятия в школах и вузах, часть студентов перевели на дистанционный формат.

Попов обратил внимание на географию. Рядом с Оренбургской областью и Приуральем — огромные степные территории Казахстана с редким населением. По его словам, система противовоздушной обороны там либо отсутствует, либо развита слабо. Это, как считает эксперт, делает направление уязвимым.

Он не исключил и другой сценарий. Речь идёт о возможной работе диверсантов на месте. Такие группы могут использовать комплектующие, подходящие для беспилотников «Лелека» и «Бобер».

Версию запуска с территории Украины Попов назвал крайне маловероятной. Дронам пришлось бы лететь от восьми до пятнадцати часов, обходя зоны ПВО. При таком маршруте аппарат берёт больше топлива и теряет в полезной нагрузке. Эффективность удара, по его словам, резко снижается.

Полёт на большой дистанции означает постоянное воздействие нестабильных воздушных потоков. Для небольшого беспилотника это серьёзное испытание. Эксперт сравнил задачу с попыткой «донести заряд пешком» — в ряде случаев это проще.

В качестве ответа он предложил усилить взаимодействие с Казахстаном. Речь идёт о совместных группах реагирования и координации работы ПВО. Кроме того, Попов считает необходимым ужесточить контроль на границе и закрыть уязвимые направления.