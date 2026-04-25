В Москве девочка впала в кому после игры в бассейне

Девочка из Санкт-Петербурга впала в кому после игры в бассейне в одном из столичных отелей, пишет Baza .

Речь идет о 12-летней школьнице, приехавшей в Москву с группой других детей.

«Во время купания девочка играла со сверстниками и в какой-то момент внезапно начала захлебываться», — говорится в посте.

Продолжение после рекламы

Люди, которые были рядом, извлекли ее из воды и попытались вернуть к жизни, но позже она потеряла сознание и впала в кому. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, немедленно доставила ребенка в больницу.