Семейные выходные в «Марко Молл»: модные показы, лайфхаки для дома и выставка кошек

Программа четырёх мероприятий «Марко Молл», которые пройдут в ближайшие выходные, рассчитана на разный возраст и интересы. Освоить новую площадку для своих творческих идей, рассмотреть в деталях трендовые коллекции рязанских дизайнеров, узнать полезные лайфхаки для обустройства собственной жизни здесь и сейчас, сделать селфи со звездами соцсетей и уйти домой с пушистым маленьким другом — это лишь малая часть того, что ждет гостей ТРЦ в ближайшие выходные.

Открытие креативной площадки «Модный дом — кузница брендов»

25 апреля в 15:00 в «Марко Молл» открывается пространство для творческих людей: дизайнеров, художников, стилистов, фотографов — всех, кто связан с креативной индустрией. «Модный дом — кузница брендов» — пространство, где можно заявить о себе, найти партнеров или новых клиентов, создать коллаборации с другими брендами и мастерами индустрии. А также провести собственную выставку, модный показ, мастер‑класс или познакомиться с работами других участников «Модного дома».

Афиша открытия пространства:

25 апреля с 15:00: «Зазеркалье» — двенадцать модных показов от локальных дизайнеров, ярмарка работ мастеров, много живой музыки и выступления танцоров и артистов.

Возрастное ограничение 0+.

26 апреля: мастер‑классы, выставки и живое общение с коллегами по творческому цеху.

«Модный дом — кузница брендов», креативное пространство (ближайший вход №2), напротив магазина LC Waikiki (со стороны Zolla и «Алмаз Холдинга»), вход — свободный.

25–26 апреля — форум «Жить здесь» с 12:00до 20:00.

На другой площадке «Марко Молл» в эти выходные будет работать двухдневный городской форум «Жить здесь», организованный «Кузницей брендов».

«Жить здесь» — это пространство и полезная информация про дом, доход, выбор жилья, инвестиции в недвижимость, качество жизни и самореализацию, уют и осознанный досуг.

В афише форума: лайфхаки и полезный лекционный контент, дизайнерские показы и творческие мастер‑классы. Подробная программа — на сайте: livehere.tilda.ws/.

Место проведения: помещение напротив магазина Zarina.

Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

26 апреля — «Звёздное шоу с блогерами». С 15:00 до 17:00.

Это невероятный день для тех, кто активно следит за контентом страниц и жизнью любимых блогеров TikTok и Likee. Вот так запросто только в «Марко Молл» гостям можно будет пообщаться с гуру подростковой блогосферы и увидеть живые выступления:

● Лизы Эрбэкс (Licarbx);

● Белоснежной (belosnejnayaalina);

● Кристи Кристал (Kristi.Krystal);

● Элис Ти (alisat_life);

● Стеши Коваленко (stesha_kovalenk);

● Ульянки Кузнецовой (ulian_nka);

● Дани Хайп (danya.hype.family);

● Устины (ustina_sergeeva);

● Zлатамиры (zlatamira_elenamakarova).

Каждый сможет пообщаться с кумиром и сделать селфи, которое обязательно наберет просмотры на личных страничках.

Вход — свободный. Место проведения: фудкорт «Марко Молл».

Возрастное ограничение 0+.

25–26 апреля, с 10:00 до 19:00, в «Марко Молл» — «Рязанский котапрель»

Выставка самых удивительных животных — кошек, организована международным клубом любителей кошек Alisa‑Best Cat Club. Нынешний форум соберет на своей площадке самые разные породы. Экстерьер животных будут оценивать профессиональные эксперты. По результатам таких состязаний породистым усатым‑полосатым будут присвоены заслуженные баллы и титулы.

А для гостей выставки «Рязанский котапрель» — не просто доброе и красивое шоу, а возможность найти долгожданного питомца. На выставке в «Марко Молл» можно будет не только посмотреть на породистых животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию из первоисточника о грамотном содержании, уходе и кормлении животных.

Место расположения выставки: в помещении у входа №1 (напротив ресторана «Сковорода»).

Возрастное ограничение 0+.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого — 300 рублей. А если на входе сказать пароль «Взрослые как дети», билет обойдется по стоимости детского (от 7 до 17 лет) — 150 рублей; дети до 6 лет (включительно) — бесплатно. 50% скидка предусмотрена пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и участникам СВО.