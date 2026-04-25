Изображение сгенерировано нейросетью
Очевидцы рассказали о первой атаке дронов на Екатеринбург с начала СВО

После атаки БПЛА на Екатеринбург оказалось разбито не меньше шести этажей жилой высотки, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.

ВСУ утром в субботу впервые с начала СВО атаковали город беспилотниками. Один из них врезался в 32-этажный дом на улице Хохрякова.

«Шесть этажей без окон. Был мощный взрыв, и в небо сразу поднялось черное облако, из окон предпоследнего этажа были видны языки пламени», — рассказала очевидица.

По данным губернатора Дениса Паслера, из дома эвакуировали 50 человек. Сейчас на месте работают медики и силовики.

В Свердловской области ввели режим «Ковер». Аэропорт Кольцово перестал принимать и   отправлять рейсы.

Попытку атаки дронов пресекли в соседней Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, жертв и разрушений нет.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Коллега о смерти Алексея Пиманова: ничто не предвещало трагедии

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.
Новости России

Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался...
Новости России

Волонтёр Лера Зима скончалась после нападения двух мужчин

35-летняя Валерия Белова, известная в Омске как волонтёр Лера Зима, помогавшая участникам СВО и бездомным животным, скончалась 23 апреля от травм, полученных в результате нападения месяц назад. Подозреваемые до сих пор не задержаны.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Новости Касимова

По иску касимовской прокуратуры в муниципальную собственность возвращен земельный участок

Действуя в личных интересах и стремясь установить доверительные отношения с заявительницей, глава поселения подготовил документ, содержащий заведомо ложные сведения.     

Темы

Новости России

Раскрыты детали гибели 18-летней волейболистки во время матча в Костроме

Студентка Виктория Воронова умерла во время волейбольного матча в...
Новости России

В Москве девочка впала в кому после игры в бассейне

Девочка из Санкт-Петербурга впала в кому после игры в...
Новости России

Знакомая раскрыла детали смерти волонтера после нападения двух мужчин

Валерия Белова, известная в Омске как волонтер Лера Зима,...
Новости России

Сын рассказал о последнем разговоре с Алексеем Пимановым

Телеведущий Алексей Пиманов был бодр и позитивен во время...
Новости России

Коц объяснил, почему нельзя оправдывать организаторов теракта против РКН

Злоумышленников, планировавших теракт против руководителей Роскомнадзора, нельзя оправдывать, поскольку...
Новости России

Эксперт по выживанию рассказал о трех роковых часах в судьбе Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае прошлой осенью, скорее...
Новости России

Новую группу альпинистов накрыло лавиной на смертоносной горе Мунку-Сардык

Группу из четырех альпинистов накрыло лавиной на бурятской горе...
Новости России

Офицер рассказал, как Россия отомстит ушедшему в ВСУ предателю Климову

Поступок 19-летнего оператора дронов Артема Климова не оставляет ему...

