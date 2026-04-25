Очевидцы рассказали о первой атаке дронов на Екатеринбург с начала СВО

После атаки БПЛА на Екатеринбург оказалось разбито не меньше шести этажей жилой высотки, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.

ВСУ утром в субботу впервые с начала СВО атаковали город беспилотниками. Один из них врезался в 32-этажный дом на улице Хохрякова.

«Шесть этажей без окон. Был мощный взрыв, и в небо сразу поднялось черное облако, из окон предпоследнего этажа были видны языки пламени», — рассказала очевидица.

По данным губернатора Дениса Паслера, из дома эвакуировали 50 человек. Сейчас на месте работают медики и силовики.

В Свердловской области ввели режим «Ковер». Аэропорт Кольцово перестал принимать и отправлять рейсы.

Попытку атаки дронов пресекли в соседней Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, жертв и разрушений нет.