Пенсионер из Новой Москвы украл и убил собаку ради жира для семьи

Щербинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Новой Москвы, обвиняемого в краже и жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Обвиняемому Сергею П. инкриминируют кражу с причинением значительного ущерба и жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

По версии следствия, 7 ноября 2025 года мужчина похитил собаку породы бордер-колли по кличке Сима около гаражного бокса ГСК на улице Флотской. Животное принадлежало местному жителю.

После кражи обвиняемый вывез собаку в безлюдное место, где убил её с применением ножа и молотка. По информации LifeNews, на допросе Сергей П. заявил, что убил животное ради жира — таким способом он планировал вылечить свою семью от затяжной простуды.

Следствие установило, что семья обвиняемого ранее фигурировала в обращениях владельцев других домашних животных, которые сообщали о пропаже своих питомцев.

Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.