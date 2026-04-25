Политика

Ночной удар по Украине нанесли российские войска

Алексей Самохин
В ночь на субботу, 25 апреля, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом сообщают в соцсетях. Официальной информации от Минобороны России на данный момент нет.

По данным украинской стороны на 8 утра российские войска запустили 47 ракет и 619 дронов. Основной удар был нанесён по Днепропетровску, под атакой также оказались  Киевская, Харьковская, Черниговская, Сумская и Одесская области.

Некоторые подробности приводит координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. 

Ночью была проведена масштабная комбинированная атака, в которой ракетный компонент стал первой, но не завершающей фазой, отмечает эксперт. Судя по структуре применения средств, речь идёт о многоуровневой операции с разделением по типам целей и задачам.

По предварительным данным, в ракетной части использовано: около 26 крылатых ракет «Калибр», около 13 баллистических ракет «Искандер-М», около 6 крылатых ракет «Искандер-К», 1 ракета Х-59/69, параллельно — сотни БПЛА «Герань-2/4» и «Гербера». Естественно, Лебедев точных цифр не знает и говорит приблизительно, основываясь на информации с мест. 

По словам подпольщика, украинская ПВО смогла перехватить значительную часть крылатых ракет — заявлено уничтожение не менее 21 «Калибра» и 2 «Искандер-К». В перехвате активно задействовалась авиация: крылатые ракеты сбивались истребителями F-16 и Mirage-2000, по аналогии с предыдущими массированными атаками.

При этом баллистические «Искандер-М» отработали значительно эффективнее — большинство ракет достигли целей. Это снова показывает разницу в возможностях перехвата: по аэродинамическим целям ПВО и авиация ещё работают, по баллистике — возможности ограничены.

Конфигурация удара выстроена по понятной логике: перегрузка ПВО за счёт БПЛА, вскрытие позиций крылатыми ракетами и последующее точечное поражение баллистикой.

«Текущая фаза выглядит как подготовительная, — считает Лебедев. — Сохраняется вероятность продолжения атаки с выходом на следующую волну, где будет использоваться уже выявленная уязвимость в обороне.

Общий характер действий — системная работа по снижению устойчивости ПВО и одновременное давление на ключевые узлы инфраструктуры». 

«В Днепропетровске после прилётов БПЛА возник масштабный пожар, — пишет канал «Операция V: Военкоры России». — БПЛА «Молния» поразил цель в Николаеве. В Сумской области замечены российские ракеты. Продолжаются удары по целям в Днепропетровске и Шостке».

