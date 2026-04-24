Знакомая раскрыла детали смерти волонтера после нападения двух мужчин

Валерия Белова, известная в Омске как волонтер Лера Зима, хотела успеть пристроить собак до своей смерти, но не успела, сообщила « КП » ее знакомая Елена.

Девушка, помогавшая участникам СВО и бездомным животным, ушла из жизни накануне. Ей было 35 лет. По предварительной версии, 25 марта на Белову напали двое мужчин, когда она гуляла с пятью собаками. Злоумышленники избили женщину и натравили на нее стаффордширского терьера.

Продолжение после рекламы

Валерии диагностировали сотрясение мозга и ушибы головы, но она не поехала в больницу, так дома ее ждали питомцы, пострадавшие от стаффорда. Она решила обратиться за помощью, когда ее состояние ухудшилось. Запись к врачу она получила на 23 апреля. Утром в этот день женщина умерла у себя дома.

«Я плачу, потому что мы не успели. В тот день мама Леры сидела в подъезде и ждала, когда дочь откроет дверь. Она не знала, что Леры уже нет. Ждала, что та выйдет сонная, удивленная. А когда наш общий друг-волонтер молча покачал головой — мама завыла. В этот момент вокруг Леры крутились ее напуганные собаки», — уточнила знакомая.

Семья и волонтеры требуют найти нападавших и наказать их по всей строгости закона.

Белова ранее отмечала, нападавшие были знакомы с ней и знали о ее волонтерской деятельности по поддержке бойцов СВО. Во время избиения они якобы выкрикивали лозунги в поддержку Украины.

Прощание с Валерией состоится 27 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».