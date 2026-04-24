Сын рассказал о последнем разговоре с Алексеем Пимановым

Телеведущий Алексей Пиманов был бодр и позитивен во время последнего телефонного разговора, состоявшегося незадолго до его смерти, рассказал в интервью « СтарХит » его сын Денис.

Автор программы «Человек и закон», режиссер и продюсер умер в четверг в возрасте 64 лет, причиной трагедии стала остановка сердца.

«Все было хорошо! Мы разговаривали вчера (в среду. — Прим. ред.) по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня», — отметил сын ведущего.

Последний раз коллеги видели Пиманова на съемках около двух недель назад. По их словам, ничто не предвещало трагедии. В окружении режиссера подчеркнули, что он не жаловался на здоровье, был подтянут, моложав и энергичен.

Пиманов начал работать на телевидении 1986 году в должности видеоинженера. Позднее стал известен как ведущий программы «Человек и закон» и глава медиахолдинга «Красная звезда». Как режиссер и сценарист он создал более 100 документальных фильмов, среди которых — циклы «Неизвестный Кремль» и «Неизвестная блокада».

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.