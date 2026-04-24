Путин получил от «Единой России» просьбу об отсрочке по кредитам регионов на 100 млрд рублей

«Единая Россия» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести на более длительный срок погашение бюджетных кредитов регионов в 2026 году, что позволит направить порядка 100 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на собрании думской фракции в здании центрального исполкома ЕР.
Как отметили в партии, решение об обращении к президенту депутаты фракции поддержали единогласно. Якушев отметил, что предложение возникло в ходе работы над новой народной программой партии. По его словам, граждане говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты, а возврат старых долгов беспокоит как представителей органов власти, так и жителей.
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что поддержка регионов является одной из ключевых частей народной программы «Единой России». Он напомнил, что ранее по решению президента регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии направления высвободившихся средств на социальные вопросы.
По его словам, в 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. В противном случае субъекты будут вынуждены занимать средства в коммерческих банках, чтобы исполнить обязательства перед федеральным бюджетом.