Депутаты Рязанской гордумы взяли на контроль обращения о ремонте дорог, кровли и соцподдержке

Жители дома №45 по улице Горького обратились к депутату Рязанской городской Думы по округу №19 Александру Сидорову с просьбой отремонтировать дорогу. Активисты из дома №59 по той же улице попросили помочь с организацией ремонта кровли. Оба обращения депутат уже взял в работу.

Представители Общества инвалидов Советского района попросили содействия в ремонте пола в помещении, где располагается организация. Этот вопрос также находится на контроле у депутата.

Депутат по округу №18 Павел Аверин провёл личный приём граждан. Жители поднимали вопросы ремонта дороги у школы, а также социальной поддержки участников СВО и их семей. Все поступившие обращения взяты на контроль.

Евгений Мясин, депутат Рязанской городской Думы, в ходе личного приёма обсудил с заявителями проблемы в сфере ЖКХ и развития социальной инфраструктуры города. По каждому обращению направлены депутатские запросы в профильные ведомства.