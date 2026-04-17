В Рязанской области стартовал ремонт трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород

В Рязанской области открыт дорожный сезон. На многих региональных трассах уже приступили к работам. В частности, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт автодороги, соединяющей Ряжск, Касимов и Нижний Новгород.

В текущем году подрядчик обновит два отрезка общей длиной 15,7 километра. Участки находятся в Ряжском и Ухоловском округах. Эта трасса имеет важное социальное значение — она ведет к ключевым объектам села Дегтяное: фельдшерско-акушерскому пункту, школе, детсаду, храму и Дому культуры.

В ходе ремонта дорожники заменят асфальтобетонное покрытие и установят новые остановочные павильоны. На данный момент на объекте уже частично отфрезеровано старое полотно и ведется укладка нижнего слоя нового асфальта.

Завершить все работы планируется осенью этого года.