Расходы бюджета Рязанской области на социально значимые направления в 2026 году увеличены на 2,9 млрд рублей

На заседании Рязанской областной Думы во вторник, 2 июня, парламентарии поддержали внесение изменений в областной бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий проект закона внесен губернатором Павлом Малковым. Ключевые корректировки доходных и расходных статей региональной казны депутатам представила министр финансов области Марина Наумова.

Глава профильного ведомства сообщила, что необходимость внесения поправок обусловлена увеличением поступлений целевых средств. В частности, в текущем году 498 млн рублей дополнительно заложено на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим, почти 65 млн рублей – на обеспечение дорожной деятельности, около 31 млн рублей – на модернизацию инфраструктуры общего образования, более 12,6 млн рублей – на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования. В сторону увеличения (+89 млн рублей в 2026 году) скорректировано финансирование программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Спикер регионального парламента Аркадий Фомин в ходе обсуждения бюджетных изменений поинтересовался темпами реализации программы переселения и попросил уточнить, в каких муниципалитетах жители отпразднуют новоселье.

«В рамках двух этапов 2025 и 2026 годов будет переселено 24 дома. Что касается муниципалитетов, то это Пронский, Ряжский, Касимовский, Михайловский, Скопинский округа и город Рязань. В 2025 году из аварийного жилья переселены 53 человека, план на 2026 год – 140 жителей области», – ответил министр строительного комплекса региона Марат Султанов.

Возвращаясь к изменениям в бюджет области, Марина Наумова добавила, что в законопроекте уточнен прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов: предполагается, что за 12 месяцев текущего года в казну дополнительно поступит 1,7 млрд рублей. По словам главы ведомства, высвобождаемые средства, доходы и часть сложившихся на начало года остатков на едином счете областного бюджета в сумме 501 млн рублей будут направлены на социально значимые расходы.

«Для обеспечения жильем детей-сирот выделяются средства в сумме 35 млн рублей. Предусматриваются дополнительные ассигнования на завершение работ по созданию универсального выставочного центра в целях размещения филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области в объеме 515 млн рублей. В резервный фонд Правительства региона для обеспечения непредвиденных расходов предлагается направить 1,8 млрд рублей», – сообщила Марина Наумова.

В целом в представленном проекте закона доходы областного бюджета в текущем году запланированы в объеме 125 млрд рублей (+2,4 млрд рублей), расходы составят 134,3 млрд рублей (+2,9 млрд рублей). Дефицит увеличен на 501 млн рублей за счет привлечения остатков средств, сложившихся на едином счете областного бюджета на начало текущего года, и составил чуть более 9,3 млрд рублей.

Изменения в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» парламентарии приняли единогласно.